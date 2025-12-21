Afrique: CAN Maroc 2025 - AGL et Tibu Africa lancent la caravane solidaire 'Moving Africa Forward' au service de la jeunesse

Engagée depuis plusieurs années en faveur du développement du continent africain, Africa Global Logistics (AGL) renforce son action sociétale à travers un partenariat structurant avec Tibu Africa, association de référence dans l'inclusion des jeunes par le sport au Maroc et en Afrique. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la caravane solidaire AGL Moving Africa Forward, un dispositif itinérant qui place la jeunesse, l'éducation et la cohésion sociale au coeur de ses priorités.

Le lancement officiel de ce partenariat s'est déroulée ce samedi 20 décembre 2025 lors d'une conférence de presse à Casablanca, à la veille de l'ouverture de la compétition continentale. À travers ce projet, AGL et Tibu Africa ambitionnent d'utiliser le sport comme un puissant levier éducatif et social, en intervenant directement dans les écoles, les quartiers et auprès des jeunes les plus vulnérables.

« Chez AGL, notre engagement va bien au-delà de la logistique et du transport de marchandises. Nous contribuons à la croissance du continent en renforçant les communautés et en créant un impact durable », a déclaré Philippe Labonne, président d'Africa Global Logistics. « En soutenant le sport africain et la Coupe d'Afrique des Nations, nous rassemblons les nations autour d'une passion commune et participons, de l'entrepôt au stade, à faire avancer l'Afrique. »

La caravane Moving Africa Forward parcourra plusieurs villes marocaines, de Rabat à Tanger, en passant par Casablanca et Marrakech. Au programme : animations sportives, équipements de structures locales, rénovation d'infrastructures de proximité et actions éducatives menées avec l'implication des collaborateurs d'AGL.

Pour Amine Zahed, fondateur de Tibu Africa et entrepreneur social, ce partenariat est porteur de sens : « Nous utilisons le pouvoir du sport pour concevoir des programmes d'éducation, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes. Être aux côtés d'AGL, partenaire de la CAF et présent dans 47 pays africains, nous permet d'amplifier notre impact au service de la jeunesse africaine. »

Déployée à l'échelle continentale, la campagne "Moving Africa Forward" illustre la vision d'AGL : connecter les territoires, soutenir les économies locales et promouvoir l'unité par le sport. Un même esprit d'équipe, sur les terrains de football comme sur les plateformes logistiques, pour accompagner le mouvement de l'Afrique vers l'avenir.