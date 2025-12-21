Afrique de l'Est: Le Représentant permanent du Soudan à Genève rencontre les directeurs régionaux et nationaux du HCR pour le Soudan et l'Afrique de l'Est

- En marge du Forum mondial sur les réfugiés, l'Ambassadeur Hassan Hamid Hassan, Représentant permanent du Soudan à Genève, a tenu aujourd'hui une réunion de coordination conjointe au siège de la mission avec Mamadou Dian, Directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs, et Marie-Hélène, Directrice nationale du HCR pour le Soudan.

Les discussions ont porté sur les moyens de répondre efficacement aux besoins urgents des réfugiés, des personnes de retour volontaire et de leurs communautés d'accueil, compte tenu des difficultés liées au manque de financement du plan d'intervention d'urgence global du HCR.

Le Représentant permanent a passé en revue les efforts déployés par le gouvernement et son suivi rigoureux pour accélérer le travail des organisations internationales par l'intermédiaire du Haut Comité pour les situations d'urgence humanitaire.

Il a également souligné les interventions humanitaires menées par le gouvernement dans les divers États, malgré des ressources limitées, par le biais de la Commission d'aide humanitaire et de la Commission pour les réfugiés.