Soudan: Le Premier ministre rencontre le vice-ministre turc des Affaires étrangères à l'aéroport d'Istanbul

- Le Premier ministre Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui à l'aéroport international d'Istanbul le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Musa Kullal Kaya, lors de son transit à New York pour des réunions importantes aux Nations Unies.

Le vice-ministre Kaya a transmis les salutations des plus hautes autorités politiques turques.

Du côté soudanais, étaient présents à la réunion les conseillers du Premier ministre, l'ambassadeur du Soudan à Ankara, le consul général et le conseiller technique et Du côté turc, l'ambassadeur Ahmed Yildiz, représentant permanent de la Turquie auprès des Nations Unies, et l'ambassadeur Ali Olnar, directeur général de la Direction des affaires africaines au ministère turc des Affaires étrangères.

M. Idris a adressé ses salutations au président Recep Tayyip Erdoğan et à son équipe, le saluant comme un dirigeant national inspirant. Il a également exprimé la gratitude du peuple soudanais pour le soutien politique et humanitaire considérable apporté par la Turquie durant le conflit qui ravage le Soudan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre a invité le gouvernement turc à participer au partenariat trilatéral Soudan-Qatar-Turquie, en soulignant des projets majeurs tels que l'initiative agricole d'Al-Hawad, le nouvel aéroport international, la capitale administrative, les nouvelles cités médicales et les programmes de logements pour les jeunes.

Il a également plaidé pour un rééchelonnement de la dette turque du Soudan.

Le vice-ministre Kaya a indiqué que les prochaines réunions du comité économique conjoint se tiendraient prochainement et a proposé de renforcer le comité de haut niveau, avec la présidence du Dr Kamil Idris pour le Soudan et celle du président Judet Yilmaz pour la Turquie.

Il a également insisté sur l'importance de développer la communication entre les secteurs privés des deux pays.