Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit un appel téléphonique de son homologue malaisien

Port-Soudan, 20 Déc. 2025 (SUNA) - L'ambassadeur Mohi El-Din Salem, ministre des Affaires étrangères du Soudan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue malaisien, Dato' Seri Haji Mohamed bin Haji Hassan.

Au cours de cet entretien, ils ont passé en revue les relations historiques privilégiées unissant la République du Soudan et le Royaume de Malaisie et ont discuté des moyens de les renforcer et de les développer afin de servir les intérêts communs des deux pays et de leurs peuples frères.

L'appel a également porté sur l'importance de renouveler et de dynamiser les accords bilatéraux entre les deux pays, en mettant l'accent sur le développement de la coopération dans les domaines de l'énergie, du commerce, des technologies et du renforcement des capacités, notamment par la formation et le perfectionnement du personnel diplomatique et l'échange d'expertise technique et institutionnelle, ainsi que sur le renforcement des partenariats économiques et de développement dans les prochains mois.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères a remercié son homologue malaisien pour cet appel, saluant les relations fraternelles entre les deux pays et remerciant le gouvernement malaisien pour son soutien et ses efforts constants envers le Soudan.

Il a également affirmé l'aspiration du Soudan à élever le niveau de la coopération bilatérale dans les divers domaines, de manière à servir les intérêts mutuels et à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples.