Soudan: Le chef de la justice arrive à Kassala

20 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le chef de la justice, Abdul Aziz Fath Al-Rahman, est arrivé cet après-midi dans l'État de Kassala pour une visite de trois jours.

Il a été accueilli à l'entrée de la ville de Kassala par le Wali de l'État, Al-Sadiq Mohammed Al-Azraq, et plusieurs responsables de l'État, le chef du pouvoir judiciaire de Kassala et de nombreux membres du corps judiciaire de l'État.

La visite du chef de la justice à Kassala a pour but d'évaluer le fonctionnement des tribunaux de l'État et des différentes organes judiciaires.

Au cours de sa visite, le chef de la justice inaugurera plusieurs tribunaux à Kassala et à Halfa Al-Jadida.

