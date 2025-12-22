Gabon: Clôture de la mandature du Sénat de la transition - Mots de gratitude de Paulette Missombo

19 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Paulette MISSAMBO

En ce jour de clôture de la mandature du Sénat de la Transition, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des sénateurs pour le sens élevé du devoir, la responsabilité et l'esprit républicain qui ont guidé nos travaux.

Durant cette période décisive, nous avons oeuvré collectivement à l'examen et à l'adoption de textes essentiels, dans un climat de dialogue, de respect mutuel et de solidarité, toujours guidés par l'intérêt supérieur de la Nation.

Cette mandature a permis de poser des jalons importants pour la refondation de nos institutions et pour l'enracinement d'un Gabon plus juste, plus inclusif et résolument tourné vers l'avenir.

Le Sénat de la Transition a accompli sa mission. Je rends hommage à l'engagement de toutes et de tous, au service du peuple gabonais.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.