Gabon: Clôture de la mandature du Sénat de la transition - Mots de gratitude de Paulette Missombo

En ce jour de clôture de la mandature du Sénat de la Transition, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des sénateurs pour le sens élevé du devoir, la responsabilité et l'esprit républicain qui ont guidé nos travaux.

Durant cette période décisive, nous avons oeuvré collectivement à l'examen et à l'adoption de textes essentiels, dans un climat de dialogue, de respect mutuel et de solidarité, toujours guidés par l'intérêt supérieur de la Nation.

Cette mandature a permis de poser des jalons importants pour la refondation de nos institutions et pour l'enracinement d'un Gabon plus juste, plus inclusif et résolument tourné vers l'avenir.

Le Sénat de la Transition a accompli sa mission. Je rends hommage à l'engagement de toutes et de tous, au service du peuple gabonais.