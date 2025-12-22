Gabon: Afrobarometer accueille quatre nouveaux membres du Conseil d'administration

Afrobarometer a nommé quatre professionnels de renom à son conseil d'administration, renforçant ainsi l'engagement de l'organisation envers une recherche rigoureuse, le leadership des jeunes et des données probantes centrées sur le citoyen.

Les nouveaux membres du conseil d'administration apportent une expertise couvrant la gouvernance, les élections, l'autonomisation des jeunes, la technologie et la finance. Les personnes nommées sont :

▪ Bupe Lughano Kabaghe, une experte en gouvernance et développement, spécialisée dans la recherche sur les politiques publiques, la mobilisation des parties prenantes et l'autonomisation des jeunes. Forte d'une expérience en Afrique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, elle conçoit et met en oeuvre des initiatives favorisant l'inclusion et le développement durable. Titulaire d'un master en gouvernance mondiale et diplomatie de l'Université d'Oxford, elle est la fondatrice de la Fondation Abana Afrika, qui a permis à plus de 450 jeunes de s'épanouir grâce à des programmes de leadership et de plaidoyer.

▪ Mathias Hounkpe, expert béninois en élections et gouvernance, possède plus de 20 ans d'expérience dans la promotion des processus démocratiques en Afrique de l'Ouest. Il est actuellement représentant de la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) au Gabon et a précédemment dirigé les programmes de l'IFES au Mali et au Tchad. Ancien responsable du programme « Gouvernance politique et consolidation démocratique » de l'Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest, il est également chargé de cours en élections et gouvernance et co- auteur d'une étude comparative sur les organes de gestion électorale en Afrique de l'Ouest.

▪ Rita Sraha, experte-comptable et consultante en affaires, forte d'une vaste expérience en finance, gouvernance d'entreprise et gestion stratégique. Elle occupe actuellement les fonctions de directrice générale par intérim et de membre du conseil d'administration de Ghana Post Company Ltd. Forte d'une carrière de près de 30 ans, elle a occupé des postes de direction au sein du cabinet Kwame Asante & Associates et a travaillé dans les secteurs public et privé, au Ghana et à l'international.

▪ Sherif Helal, ingénieur électricien égyptien, se consacre à l'application des technologies et de l'intelligence artificielle (IA) au développement socio- économique. Fort d'une expérience en ingénierie et en innovation, il oeuvre à l'intersection des technologies, du commerce et du bien commun et développe le Social Knowledge Engine, un concept basé sur l'IA visant à promouvoir la responsabilisation, le partage des données et une croissance inclusive.

La présidente du Conseil d'Administration d'Afrobarometer, Amina Oyagbola, a déclaré que les nouveaux membres reflétaient l'orientation stratégique de l'organisation sur le leadership des jeunes, la gouvernance responsable et la transformation technologique.

« L'avenir de l'Afrique sera façonné par une nouvelle génération de dirigeants et par notre capacité à mettre la technologie au service du bien commun », a déclaré Oyagbola. « Nos nouveaux membres possèdent une solide expérience en matière de leadership des jeunes, de gouvernance et d'innovation numérique, renforçant ainsi la capacité d'Afrobarometer à produire des données centrées sur le citoyen qui reflètent les aspirations des jeunes africains et soutiennent une prise de décision fondée sur des données probantes à travers le continent ».

A propos d'Afrobarometer

Afrobarometer (AB) est une source fiable de données et d'analyses de haute qualité sur ce que pensent les Africains. Avec un historique inégalé de plus de 430.000 entretiens dans 45 pays, représentant les points de vue de 75% de la population africaine, AB mène la charge pour combler le déficit de données du continent.

Les données de l'AB éclairent de nombreux indices mondiaux, tels que l'Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine, le Baromètre Mondial de la Corruption de Transparency International et les Indicateurs Mondiaux de Gouvernance de la Banque Mondiale.

Les données sont également utilisées pour les analyses des risques pays et par les agences de notation et de prévision du crédit telles que l'Economist Intelligence Unit. Tous les ensembles de données d'AB sont accessibles au public sur le site Web et peuvent être analysés gratuitement à l'aide de l'outil d'analyse de données en ligne d'AB.