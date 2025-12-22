Madagascar: Soulagement à île de Sakatia, à Nosy Be, après le retrait d'un projet foncier polémique

Le nouveau régime malgache a annoncé le retrait du projet foncier à l'île de Sakatia, à Nosy Be, au coeur des tensions foncières que le nouveau régime entreprend de calmer.

Alors qu'une partie de l'île avait été classée réserve foncière touristique depuis les années 2000, elle avait été attribuée à une société jusque-là inconnue, Green Mada Land, pour un projet hôtelier. Alors que l'ancien président serait derrière la société, les habitants fêtent la suspension du projet. Des zones d'ombre subsistent.

Il y a quelques mois, le média malgache Kolo TV a finalement révélé que les dirigeants de ce groupe n'étaient autres que le président Andry Rajoelina, son Premier ministre Christian Ntsay et l'homme d'affaires véreux Mamy Ravatomanga.

Depuis trois ans, les autorités de Nosy Be demandaient aux habitants de Sakatia de quitter une zone de 17 hectares en bord de mer. Motif invoqué : le terrain appartenait désormais à la société Green Mada Land. Une situation qui a provoqué de très fortes tensions dans l'archipel.

Les récentes annonces du gouvernement ont donc suscité un immense soulagement, explique Mamy Rakotondrainibe, présidente du Collectif Tany pour la défense des terres malgaches.

« Depuis le changement de régime, le nouveau ministre (de l'Aménagement du territoire, NDLR) a annoncé que les terres seraient rendues aux communautés autochtones. Il a évoqué la délivrance de titres fonciers aux habitants dans le cadre de l'Opération domaniale concertée [Odoc], explique-t-elle. Pour la société civile, et surtout pour les habitants de Nosy Sakatia, c'est une excellente nouvelle. Car ces dernières années, notamment depuis 2017, ils ont multiplié les démarches en justice. Même après avoir gagné leur procès en 2023, les titres leur ont toujours été refusés. Les services fonciers invoquaient l'existence d'une réserve foncière touristique sur leurs terres. »

Mais mi-décembre, les autorités malgaches ont apporté une précision de taille : les terrains classés en Réserve foncière touristique, propriété de l'État, ne seront finalement pas restitués aux habitants. « Notre question est : pourquoi cette réserve foncière touristique ne peut pas être rendue aux habitants ? Autre chose intrigante dans ce processus de distribution de titres fonciers : nous nous étonnons du choix qui a été fait pour le cas de Sakatia, c'est-à-dire, le choix de l'Odoc, poursuit Mamy Rakotondrainibe. Ce système nous est inconnu et n'est pas le système habituellement utilisé pour la dotation de titres aux citoyens. »

Les organisations de la société civile interrogent une nouvelle fois l'utilité même de ces réserves foncières touristiques. Créées au début des années 2000 pour valoriser des zones à fort potentiel touristique dépourvues d'infrastructures d'accueil et faciliter l'installation d'investisseurs, elles n'ont, selon elles, que rarement tenu leurs promesses.