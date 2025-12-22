Burkina Faso: Une usine de transformation inaugurée à Bobo-Dioulasso

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré le samedi 20 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso l'usine de transformation des noix de cajou, appelée « BURKINA CAJOU » SA.

Implantée sur une superficie de 8 hectares à la zone industrielle du secteur 23 de la ville de Sya, lusine a coûté 9, 743 milliards F CFA. Dune capacité de production de 150 000 tonnes par an, lentreprise est dotée déquipements de dernière génération. Elle génère 1 700 emplois directs et indirects et projette de porter ce chiffre à 8 500 dans les années à venir. La promotrice est Masso So, déjà active dans la transformation des produits locaux comme les graines de coton, le soja ou le tournesol.

LEtat participe au capital de la société à hauteur de 25% à travers le Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques (10%) et Le Fonds burkinabè de développement économique et social (15%). Le président du Faso, et le ministre en charge de lindustrie ont tous encouragé Masso So qui fait de la transformation des produits locaux son cheval de bataille, une démarche en phase avec la vision du chef de lEtat, celle de bâtir un développement endogène à partir de la valorisation de nos produits. « En inaugurant cette usine de transformation damande de cajou dénommée, Burkina Cajou, nous posons ensemble une autre borne dans la marche de la révolution industrielle de notre pays.

Cette unité industrielle consolide notre ambition de créer de la valeur ajoutée à nos produits nationaux conformément aux idéaux de la Révolution progressiste populaire. Burkina Cajou va employer de nombreux jeunes burkinabè qui contribueront à transformer et créer une chaîne de valeur dans la filière acajou et à mettre sur le marché des produits finis de qualité, ce qui a motivé un soutien financier conséquent de létat pour sa réalisation », a dit Ibrahim Traoré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres