Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le commandement satisfait du bilan annuel

20 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

A l'occasion de la clôture de la conférence d'évaluation annuelle des activités majeures des forces armées congolaises (FAC) « exercice 2025 », qui s'est déroulée du 17 au 18 décembre à Brazzaville, le chef d'état-major général, le général de division, Guy Blanchard Okoï, s'est dit satisfait de la bonne tenue des travaux et des activités menées en 2025.

Pour le chef d'état-major général des FAC, ce dialogue de commandement traduit la volonté de toujours regarder ensemble vers le même horizon, d'accomplir les missions et les instructions reçues des autorités pour protéger et défendre notre territoire. "Votre franchise et surtout votre humilité nous ont permis de circonscrire nos insuffisances, d'analyser les mesures correctives, les mieux adaptées, pour que nous soyons plus performants d'année en année. A ce titre, comme indiqué plus haut, je vous demande de poursuivre et d'intensifier le dialogue au sein de vos structures de commandement respectives en vous fondant sur le rapport de nos présentes activités", a-t-il indiqué.

A l'issue de la conférence, le directeur des opérations de l'état-major général des Forces armées congolaises, le général de brigade François Ossele, a signifié qu'au cours de l'année 2025 beaucoup d'actions positives, des efforts significatifs ont été déployés pour mettre en oeuvre divers plans, notamment le plan de travail annuel et toutes les instructions particulières reçues des autorités hiérarchiques.

Par ailleurs, a-t-il confié, les conférenciers ont pu au cours de cette réunion relever un certain nombre de faiblesses, d'insuffisances, mais le plus important, c'était d'avoir parvenu à échanger sur les mesures correctives qui permettront de trouver des solutions à ces faiblesses. « Ainsi, nous avons pu cerner toutes les questions et à l'issue de tout cela, nous avons identifié un certain nombre d'objectifs directeurs qui seront proposés au ministre de la Défense pour qu'ils soient pris en compte dans le cadre de la programmation de 2026 », a-t-il conclu.

