Congo-Brazzaville: Communication - Un ouvrage dresse le bilan du quinquennat 2021-2026

Les échanges avec la presse lors de « La Quinzaine du gouvernement » animée le 20 décembre par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, ont essentiellement porté sur le contenu de l'ouvrage "En toute transparence : 2021-2026, le bilan d'un quinquennat" qu'il a présenté à cette occasion.

Préfacé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, l'ouvrage "En toute transparence : 2021-2026, le bilan d'un quinquennat" est un acte de redevabilité à travers lequel le chef de l'Etat rend compte au peuple congolais. « Comme j'ai promis, c'est en toute transparence que je lui rends compte de la manière dont, avec le gouvernement et l'ensemble des corps constitués nationaux, investis du pouvoir que je tiens du peuple et à eux délégués, nous avons relevé les défis qui se sont dressés devant nous pour garder le cap et dessiner les contours du contrat pour le futur de notre pays », peut-on lire en préface.

L'eau, l'électricité, les équilibres macro-économiques, la paix, la sécurité, le climat des affaires, la réforme de l'Etat, les routes, l'agro-industrie, la santé, la protection sociale, la jeunesse, l'emploi, l'environnement, la diplomatie autant de problématiques évoquées dans l'ouvrage et qui ont fait l'objet d'une série de questions-réponses entre le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, et les journalistes.

Avant de répondre dans les moindres détails possibles aux questions posées, Anatole Collinet Makosso commençait par une formule : « La réponse est dans l'ouvrage ». Une manière de renvoyer à la lecture de l'ouvrage et de ses quinze fiches de lecture illustrées par des graphiques.

Néanmoins, à propos de l'électricité, selon le Premier ministre, le pays ambitionne d'atteindre une capacité de 1500MW d'ici à 2030 grâce notamment au pacte national énergétique. Entre 2021 et 2025, le taux d'accès à l'électricité est passé de 49% à 59%, soit 75% en milieu urbain et 25% en milieu rural.

Par ailleurs, le chômage des jeunes chiffré à 19% est en baisse, le taux global également autour de 40%. Sur le réseau routier, 30km de route sont en construction et reconstruction entre Pointe-Noire et Brazzaville. Les réponses du Premier ministre, pour mieux éclairer la lanterne des journalistes et de l'opinion, ne peuvent être ici exhaustives.

Faisant une projection sur l'avenir, le préfacier a évoqué la nécessité de poursuivre la marche moyennant « Un pacte pour le futur du Congo » qui, en s'appuyant sur les réalisations de ce quinquennat, doit permettre aux générations qui se succéderont d'atteindre les cimes de l'émergence et du développement durable. « Ce livre ne marque pas une fin, mais le début d'une nouvelle étape. Il ne présente pas seulement un bilan, mais une trajectoire », a conclu le Premier ministre.