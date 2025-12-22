Afrique de l'Est: La dynamique numérique de l'Éthiopie favorise l'innovation et la croissance - Vice-Premier ministre

Addis-Abeba — L'Éthiopie a officiellement dévoilé la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », un nouveau cadre quinquennal destiné à assurer une transformation numérique durable et inclusive dans l'ensemble des secteurs économiques, a annoncé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

La cérémonie de lancement s'est tenue aujourd'hui en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Prenant la parole à cette occasion, le vice-Premier ministre, qui préside également le Conseil national de la transformation numérique, a affirmé que le pays dispose à la fois de la vision et des moyens nécessaires pour soutenir une croissance pérenne.

Il a expliqué que la stratégie numérique nationale permet d'harmoniser les ambitions de développement de l'Éthiopie avec ses capacités réelles, en stimulant l'innovation, en améliorant l'efficacité et en accélérant les processus.

Selon lui, la mise en oeuvre de « Éthiopie numérique 2025 » a déjà produit des résultats tangibles, notamment grâce à l'extension de l'infrastructure numérique à l'échelle nationale.

Ces avancées ont contribué à moderniser l'administration publique, à améliorer la qualité des services et à faciliter l'accès au financement, créant ainsi une base solide pour une transformation plus approfondie.

Capitalisant sur ces acquis, la stratégie « Éthiopie numérique 2030 » ambitionne de renforcer, au cours des cinq prochaines années, des solutions numériques inclusives, performantes et durables, afin de consolider l'économie numérique et de soutenir les objectifs de développement à long terme du pays.