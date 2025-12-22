Afrique de l'Est: Le Premier ministre Abiy dévoile la stratégie « Éthiopie numérique 2030 »

20 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie a lancé aujourd'hui sa stratégie « Éthiopie numérique 2030 » en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré que le projet précédent, « Éthiopie numérique 2025 », a été mené à bien après avoir atteint la quasi-totalité de ses objectifs.

L'amélioration de l'accessibilité, la création d'égalité des chances pour tous les citoyens et le renforcement de la confiance entre les citoyens et les institutions figurent parmi les piliers fondamentaux de cette stratégie, a-t-il précisé.

Pour garantir la réalisation de ces piliers, des efforts considérables seront déployés, notamment en matière de développement des infrastructures numériques publiques, a affirmé le Premier ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que cette stratégie permettra de développer des compétences solides en matière de technologies numériques, grâce à une approche centrée sur l'humain, afin d'améliorer la vie des citoyens.

« De manière générale, les initiatives mises en oeuvre dans le cadre de l'initiative "Éthiopie numérique" sont en phase avec les objectifs de l'État éthiopien visant à concrétiser des stratégies majeures grâce à une administration simplifiée », a souligné le Premier ministre Abiy.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.