Afrique de l'Est: Le Premier ministre Abiy dévoile la stratégie « Éthiopie numérique 2030 »

Addis-Abeba — L'Éthiopie a lancé aujourd'hui sa stratégie « Éthiopie numérique 2030 » en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré que le projet précédent, « Éthiopie numérique 2025 », a été mené à bien après avoir atteint la quasi-totalité de ses objectifs.

L'amélioration de l'accessibilité, la création d'égalité des chances pour tous les citoyens et le renforcement de la confiance entre les citoyens et les institutions figurent parmi les piliers fondamentaux de cette stratégie, a-t-il précisé.

Pour garantir la réalisation de ces piliers, des efforts considérables seront déployés, notamment en matière de développement des infrastructures numériques publiques, a affirmé le Premier ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que cette stratégie permettra de développer des compétences solides en matière de technologies numériques, grâce à une approche centrée sur l'humain, afin d'améliorer la vie des citoyens.

« De manière générale, les initiatives mises en oeuvre dans le cadre de l'initiative "Éthiopie numérique" sont en phase avec les objectifs de l'État éthiopien visant à concrétiser des stratégies majeures grâce à une administration simplifiée », a souligné le Premier ministre Abiy.