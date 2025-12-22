Gabon: PK06 - Pour sa 10e édition, le Noël solidaire de Hoffman s'impose comme un acte d'éducation citoyenne

Au PK06, quartier populaire de Libreville longtemps confronté à la précarité, la fête de Noël prend, depuis une décennie, une dimension bien au-delà du simple partage de cadeaux.

À l'initiative de Hoffman, leader jeunesse issu du quartier, cette action citoyenne est devenue, au fil des années, un rendez-vous structurant pour les enfants et les familles, mêlant solidarité, éducation et transmission des valeurs républicaines. Plus de 400 cadeaux ont été partagés à 400 enfants à qui le sourire était au rendez-vous.

Ce vendredi 19 décembre, la 10e édition de cette opération de Noël solidaire s'est tenue dans une ambiance conviviale, en présence de plusieurs figures de la jeunesse locale, dont l'artiste Marless. Plus de 400 enfants ont bénéficié de cadeaux, symboles d'un engagement constant en faveur de l'inclusion sociale et du bien-être des plus jeunes.

Au-delà de l'aspect festif, les organisateurs ont placé l'accent sur la formation citoyenne. Des activités d'éveil, des jeux éducatifs et des temps d'échange ont été proposés aux enfants, avec pour objectif de renforcer leur conscience civique dès le plus jeune âge.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'un des moments forts de la cérémonie a été l'interprétation collective de l'hymne national, La Concorde, chanté avec ferveur par les enfants, traduisant l'importance accordée à l'identité nationale et au vivre-ensemble.

Présent à la cérémonie, l'activiste et éveilleur de conscience David Mberakouma a rappelé l'importance du savoir et de l'école dans la construction de l'individu et de la Nation. « Les études sont essentielles. C'est par l'école que l'Homme se construit et participe au développement de son pays », a-t-il déclaré, exhortant les enfants à croire en leur avenir malgré les difficultés. La présence de l'artiste Marless, reconnu tant pour son talent que pour son parcours académique, est venue renforcer ce message, en offrant aux jeunes un exemple concret de réussite possible.

Malgré l'absence de l'activiste Bob Mengome, connu pour ses prises de position sur les réseaux sociaux et son engagement citoyen, l'événement a conservé toute sa portée pédagogique et symbolique, porté par une mobilisation collective des jeunes leaders du quartier et d'ailleurs.

Au centre de cette initiative, Hoffman a tenu à rappeler le sens profond de son engagement, dans un propos fort qui résume l'esprit de cette action : « Offrir un cadeau, c'est bien. Mais transmettre des valeurs, c'est préparer des citoyens responsables. Noël au PK06, ce n'est pas de l'assistanat, c'est un investissement sur l'avenir de ces enfants et sur celui du pays », a-t-il affirmé.

Une vision partagée par les acteurs présents, notamment David Mberakouma, pour qui « il y a de la noblesse dans la pauvreté », à condition qu'elle soit accompagnée de solidarité et d'éducation.

À travers cette 10e édition, le Noël solidaire du PK06 s'affirme ainsi comme une initiative citoyenne durable, démontrant que l'engagement local, lorsqu'il est structuré et porteur de sens, peut contribuer efficacement à la cohésion sociale et à la transmission des valeurs républicaines.