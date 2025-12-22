Cote d'Ivoire: Guintéguéla/Alphabétisation - Les leaders communautaires sensibilisées

« L'alphabétisation est le fait d'apprendre non seulement à lire, à écrire et à calculer aux personnes peu ou pas scolarisées. Mais aussi à acquérir des connaissances et compétences nécessaires dans la vie courante ». Telle est la trame des propos liminaires de Coulibaly Gnènègnaga Mahoua, conseillère à l'extra-scolaire alphabétisation de l'inspection préscolaire et primaire (Iepp) de Guintéguéla à la faveur de la journée de sensibilisation des leaders communautaires. C'était le vendredi 19 décembre 2025 sous le préau central de ladite localité.

Coulibaly Gnènègnaga Mahoua a également indiqué que « savoir lire et écrire permet d'être indépendant et autonome. L'alphabétisation, ouvre l'accès à de meilleurs emplois, augmente les revenus et contribue à la réduction de la pauvreté. Grâce à l'alphabétisation, on comprend mieux les enjeux politiques et l'utilisation des outils numériques ». Pour tous les avantages énumérés plus haut, la conseillère a lancé un appel pressant à l'endroit des communautés à l'effet de prendre d'assaut le centre d'alphabétisation où l'accès est gratuit et dont les portes s'ouvrent dans les tous prochains jours.

Abondant dans le même le sens, le premier magistrat de la commune de Guintéguéla, Dosso Namory, a mis en relief l'intérêt pour les populations locales à prendre à bras le corps le projet d'alphabétisation initié par l'inspection primaire. Au demeurant, c'est au regard de la pertinence de l'alphabétisation que « l'éducation est au coeur de la politique du conseil municipal » matérialisé par le renforcement des infrastructures scolaires dans la commune. Pour preuve, la construction de plusieurs écoles sont les dernières en date, celle de la toute première école du village de Kongorona, d'un bâtiment de trois classes sur le site du foyer féminin de Guintéguéla. Sans compter l'extension en cours, des écoles à structures incomplètes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

N'Failissou Serge Kouassi, le Sous-préfet de Guintéguéla, président de la cérémonie, a mis en mission les leaders communautaires auprès des populations. L'autorité administrative les a instruits de relayer au maximum les informations reçues. Pour lui, savoir lire et écrire leur est profitable à tout point de vue, notamment dans une région où le taux d'analphabétisme reste encore élevé eu-égard au fait que l'instruction scolaire l'a touchée tardivement.