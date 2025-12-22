Gabon: Le Couple présidentiel réaffirme son engagement en faveur de l'enfance pour fêter Noël

Libreville, le 20 décembre 2025- Dans le cadre de la troisième édition de l'initiative solidaire « Noël Ensemble », le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, a procédé, ce samedi au Palais Rénovation, à la distribution de cadeaux aux enfants issus de toutes les couches sociales.

Cet événement à forte portée sociale, qui s'inscrit dans la promotion des valeurs de : partage ; entraide ; amour ; cohésion sociale, a permis au Couple présidentiel d'apporter joie ; réconfort ; espoir à des milliers d'enfants en cette période de fêtes de fin d'année.

La troisième édition de « Noël Ensemble » concerne de nombreux enfants à travers l'ensemble des provinces du pays. À cet effet, plus de 30 000 cadeaux seront distribués sur toute l'étendue du territoire national, afin d'offrir à chaque enfant un moment de bonheur ; un souvenir mémorable ; un Noël porteur d'espérance.

Au Palais présidentiel, cette célébration a rassemblé plus de 1 000 enfants autour de diverses animations festives, notamment :

- des animations artistiques ;

- des spectacles de danses traditionnelles et modernes ;

- des chants ;

- des ateliers ludiques ;

- ainsi qu'une surprise réservée au Couple présidentiel de la part des enfants.

La célébration de « Noël Ensemble » s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République et dans son projet de société, au sein duquel la question de l'enfance occupe une place à la fois symbolique ; sociale ; stratégique.

Pour Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, l'enfant est :

- une priorité sociale ;

- un enjeu d'avenir ;

- une responsabilité nationale ;

- le socle du développement durable de la Nation.

À travers cet acte désormais inscrit dans la tradition républicaine, le Couple présidentiel réaffirme son attachement profond à la jeunesse gabonaise ; son engagement constant en faveur de l'enfance ; sa volonté de bâtir un avenir solidaire et inclusif.

Visiblement émus et heureux, les enfants ont exprimé leur gratitude au Couple présidentiel pour cette marque d'attention ; ces instants privilégiés ; ces moments de partage qui ont illuminé leurs coeurs et renforcé la magie de Noël.