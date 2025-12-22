Gabon: Oyem - La Première Dame Zita Oligui Nguema au coeur du Village de Noël

En marge de sa visite privée dans la province du Woleu-Ntem, aux côtés de son époux, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, s'est rendue ce dimanche à l'Hôtel de Ville d'Oyem où l'accompagnait Louise Pierrette Mvono, ministre en charge de la Planification et de la Prospective, aussi native de cette ville, capitale provinciale du Weleu-Ntem.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'organisation du Village de Noël d'Oyem, une initiative citoyenne et festive portée par la Mairie de la commune, en partenariat avec l'ONG ( ReFLeT) Réseau Femme lève-toi, conduite par sa présidente Nathalie Zemo, visant à offrir aux populations, notamment aux enfants et aux familles, un moment de partage, de solidarité et de convivialité en cette période de fin d'année.

À son arrivée, la Première Dame, accompagnée de la ministre de la Planification et de la Prospective, originaire d'Oyem, a été chaleureusement accueillie par le Deuxième Maire Adjoint de la commune, Merlin Fulbert Nkoghé, entouré de plusieurs responsables municipaux, d'acteurs associatifs et de membres de la communauté locale. L'accueil empreint de simplicité et de chaleur a témoigné de l'attachement des populations à cette initiative et à l'engagement social de la Première Dame.

Au cours de cette visite, l'épouse du Chef de l'Etat a pris le temps d'échanger avec les organisateurs, les bénévoles ainsi que les bénéficiaires du Village de Noël. Elle a salué l'implication des autorités locales et des organisations de la société civile dans la promotion des valeurs de solidarité, de cohésion sociale et d'attention portée aux couches les plus vulnérables.

Par sa présence, la Première Dame a tenu à encourager les actions sociales de proximité et à réaffirmer l'importance des initiatives communautaires qui contribuent à renforcer le vivre-ensemble et à redonner espoir aux populations, en particulier aux enfants, pendant cette période symbolique de l'année.

Cette visite a été vivement appréciée par les habitants d'Oyem, qui y ont vu un message fort de soutien, d'écoute et de proximité, illustrant l'engagement constant de la Première Dame en faveur du bien-être social et du développement humain au Gabon.