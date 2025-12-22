Afrique: CAN 2025 - Ousseynou Niang remplace Assane Diao forfait pour la compétition (FSF)

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger (Maroc) — L'attaquant de la Royale union saint-gilloise (Belgique) Ousseynou Niang va rejoindre la sélection nationale pour la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, en remplacement d'Assane Diao, forfait pour la compétition, a annoncé, la Fédération sénégalaise de football (FSF), dimanche soir.

Le joueur du club belge était sur la liste des réservistes publiée en même temps que celle des joueurs convoqués pour cette compétition qui se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2025.

Assane Diao qui évolue à Como, dans le championnat italien a contacté une blessure lundi dernier lors d'un match de son équipe contre l'AS Rome.

Apres avoir voyagé avec l'équipe, il a quitté par la suite la sélection après un constat de sa blessure par le staff médical des Lions.

Le milieu de terrain Mamadou Lamine Camara qui évolue à la Renaissance sportive de Berkane, au Maroc a lui aussi remplacé Ilay Camara blessé lors d'un match de son club, Anderlecht, en Belgique.

Logés dans la poule D, les Lions entrent en lice, mardi contre le Botswana, avant de rencontrer la République démocratique du Congo (RDC) et le Bénin.

