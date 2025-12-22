Afrique: CAN 2025 - Le Maroc réussit son entrée en lice devant les Comores

Rabat — L'équipe nationale du Maroc s'est imposée, 2-0, dimanche, à Rabat, devant les Comores, en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN).

Les Lions de l'Atlas ont démarré la compétition sans leur joueur vedette, Achraf Hakimi, sur le banc.

Malgré un pénalty manqué très tôt, à la 11e minute, par Soufiane Rahimi, le Maroc a dominé son match sans pour autant inquiéter une équipe comorienne résiliente durant toute la première mi-temps.

C'est en début de deuxième période que Brahim Diaz, joueur du Real Madrid, a trouvé la faille pour inscrire le premier but de la compétition, sur un service de Mazraoui à la 55e minute.

Entré à la 65e minute, Ayoub El Kaabi a définitivement sécurisé la victoire marocaine lors de son premier match de CAN devant son public.

En 35 éditions de la CAN, c'est la 19e fois qu'un pays hôte s'impose lors de son match d'ouverture, contre cinq victoires des visiteurs, tandis que neuf matches d'ouverture se sont soldés par un nul.

Une édition a vu le match d'ouverture se jouer sans le pays organisateur.