Afrique: CAN 2025 - Le Maroc réussit son entrée en lice devant les Comores

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Rabat — L'équipe nationale du Maroc s'est imposée, 2-0, dimanche, à Rabat, devant les Comores, en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN).

Les Lions de l'Atlas ont démarré la compétition sans leur joueur vedette, Achraf Hakimi, sur le banc.

Malgré un pénalty manqué très tôt, à la 11e minute, par Soufiane Rahimi, le Maroc a dominé son match sans pour autant inquiéter une équipe comorienne résiliente durant toute la première mi-temps.

C'est en début de deuxième période que Brahim Diaz, joueur du Real Madrid, a trouvé la faille pour inscrire le premier but de la compétition, sur un service de Mazraoui à la 55e minute.

Entré à la 65e minute, Ayoub El Kaabi a définitivement sécurisé la victoire marocaine lors de son premier match de CAN devant son public.

En 35 éditions de la CAN, c'est la 19e fois qu'un pays hôte s'impose lors de son match d'ouverture, contre cinq victoires des visiteurs, tandis que neuf matches d'ouverture se sont soldés par un nul.

Une édition a vu le match d'ouverture se jouer sans le pays organisateur.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.