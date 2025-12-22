Sénégal: PROVALE-CV - 3 886 emplois directs créés à Ziguinchor (Coordonnateur)

Le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV) a créé 3. 886 emplois directs dans la région de Ziguinchor grâce à la réalisation d'aménagements de périmètres agricoles équipés de mini-forages, de systèmes solaires et de clôtures, a annoncé, dimanche à Coubalan, son coordonnateur, Younoussa Mballo.

"3 886 emplois directs ont été générés dans la seule région de Ziguinchor grâce aux aménagements de périmètres agricoles équipés de mini-forages, de systèmes solaires et de clôtures réalisés par le PROVALE-CV", a dit M. Mballo.

Il présentait les résultats du projet au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en visite à la digue anti-sel de Coubalan, dans le département de Bignona.

À l'échelle nationale, "les aménagements réalisés par le PROVALE-CV dans huit régions du pays ont permis de créer 37 620 emplois directs et 58 783 emplois indirects", a-t-il fait savoir.

Ces réalisations couvrent une superficie totale de 2 049 hectares, aménagés sous forme de mini-périmètres agricoles solarisés, avec 1 137 systèmes solaires installés, a précisé M. Mballo.

Selon lui, le projet intègre également l'aquaculture comme activité économique complémentaire.

"À ce jour, 53 fermes aquacoles ont été réalisées, dont huit dans une phase pilote, certaines étant directement intégrées aux bassins agricoles", a-t-il indiqué.

En matière de désenclavement, 27 kilomètres de pistes rurales ont été aménagés sur les 166 kilomètres prévus dans la région, facilitant l'accès aux sites de production.

Le programme a également permis la mise à niveau de 18 PME agricoles dans la région de Ziguinchor, sur un total de 100 entreprises accompagnées, grâce à un partenariat avec la Direction de la mise à niveau (DMN).

Plusieurs unités de transformation agricole entièrement solarisées ont été installées afin de lever les contraintes liées à l'accès à l'énergie.

Dans le sous-secteur de l'aquaculture, le projet a permis la réalisation, à Thiadiaye (département de Mbour), de la plus grande unité de production d'alevins d'Afrique de l'Ouest, dotée d'une capacité de 10 millions d'alevins, pour une production actuelle estimée à deux millions.

Une unité de production d'aliments pour poissons est également en cours de finalisation à Fatick.

Par ailleurs, l'exploitation d'un bassin hydro-agricole a permis de libérer 1 050 hectares, couvrant 21 villages, destinés à être organisés en coopératives agricoles communautaires.

L'objectif est de permettre une production agricole sur douze mois, à travers la réalisation de mini-forages adaptés et une mécanisation basée sur des mini-tracteurs et motoculteurs, a expliqué M. Mballo.

Le projet met un fort accent sur l'inclusion des femmes et des jeunes, largement représentés parmi les bénéficiaires. Il s'inscrit dans une vision de développement de fermes agroécologiques intégrées, combinant riziculture, maraîchage, élevage, apiculture et aquaculture, a-t-il conclu.

Pour sa part, le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage , Mabouba Diagne, a indiqué que le bassin hydro-agricole visité par le chef de l'État a permis de libérer 550 hectares.

Il a plaidé pour la mise en place de coopératives agricoles communautaires sur les bas-fonds, soulignant que la proportion de femmes et de jeunes producteurs y est particulièrement élevée.

"Dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, la création de coopératives agricoles communautaires sur ces bas-fonds va booster la production agricole du pays", a-t-il affirmé.