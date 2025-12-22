Sénégal: Coubalan - Plus de 1.050 hectares de terres protégés contre la salinisation

La réalisation de trois digues anti-sel dans la commune Coubalan, par le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (PROVALE-CV), a permis de protéger 1 057 hectares de terres contre la salinisation, a indiqué, dimanche, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

"Les trois digues anti sel d'une longueur de 22 kilomètres ont permis de protéger 1 057 hectares de la salinisation, permettant ainsi aux producteurs de pratiquer l'agriculture dans de meilleures conditions ", a déclaré le chef de l'État lors de la visite d'un des digues anti sel réalisés dans la vallée de Coubalan.

Le maire de Coubalan, Mamadou Lamine Sora, et plusieurs chefs coutumiers et notables des Kalounayes ont pris part à la visite. Des autorités administratives et territoriales ainsi que des membres du gouvernement étaient présents.

"Ces hectares agricoles récupérés dans la commune de Coubalan, a-t-il dit, vont permettre une grande exploitation du potentiel agricole du territoire".

"À cet effet, l'État prévoit en guise d'accompagnement une dotation en tracteurs et motoculteurs aux producteurs, ainsi que l'envoi, dès la semaine prochaine, des services du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, notamment la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), pour exploiter de la nappe phréatique et implanter de forages destinés à soutenir l'agriculture et l'élevage, en saison sèche comme en saison des pluies", a-t-il indiqué.

Le président Faye a précisé que l'ambition du gouvernement ne se limite à la lutte contre la salinisation des terres.

Il a annoncé la mise en place de coopératives agricoles communautaires, invitant les cultivateurs à considérer l'agriculture comme une véritable entreprise pour assurer la sécurité alimentaire des familles mais aussi nourrir l'ensemble du pays.

"Ces coopératives seront implantées dans la zone " a-t-il promis.

Évoquant le Plan Diomaye pour la Casamance, le chef de l'État a estimé que les actions engagées sont d'une utilité évidente, compte tenu du potentiel de la région et du travail remarquable des hommes et des femmes.

Il a appelé les autorités religieuses et coutumières, ainsi que les organisations socioprofessionnelles, à accompagner ce plan, pour favoriser le retour durable des populations déplacées et le développement.

Le président de la République effectue une tournée économique en Casamance du 20 décembre jusqu'au 25 décembre 2025 . Cette visite de terrain est axée sur le suivi des politiques publiques et de l'état d'avancement des projets structurants dans cette partie stratégique du pays.

Elle vise aussi à stimuler la relance économique locale en échangeant directement avec les acteurs économiques et les populations sur les défis de développement.

Les populations de la Casamance attendent particulièrement de cette tournée économique du chef de l'Etat, la modernisation des infrastructures vétustes et la lutte contre le chômage des jeunes.

Concernant le volet social et paix, cette tournée s'inscrit dans la continuité du « Plan Diomaye pour la Casamance », un programme de 53 milliards FCFA visant à consolider la paix et à faciliter le retour des populations déplacées par le conflit