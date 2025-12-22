Sénégal: Ligue 1 - Le leader Gorée chute (0-2) face au Jaraaf

Dakar — Le leader de la Ligue 1, l'Union sportive de Gorée a enregistré, dimanche au stade Léopold Sedar Senghor, sa première défaite en s'inclinant (0-2) devant le Jaraaf de Dakar en match comptant pour la huitième journée du championnat.

Après deux revers la saison dernière, le Jaraaf a pris sa revanche face à son rival dakarois. Youssou Cissé Camara (18e mn) et Abdoulaye Oualy (45e mn) ont inscrit les buts des médinois.

Le champion sortant s'approche ainsi du peloton de tête, avec cette troisième victoire d'affilée.

Le Jaraaf est désormais cinquième avec 12 points.

Les insulaires restent leader de la Ligue 1 avec 15 points malgré la défaite. L'US Gorée n'a marqué aucun but depuis trois journées.

Comme l'US Gorée, son dauphin, le Casa sports a enregistré son premier revers en se faisant battre par la lanterne rouge Guédiawaye FC. Les banlieusards signent ainsi leur première victoire de la saison tandis que le Casa sports perd la deuxième place avec ce mauvais résultat, au profit des rufisquois de l'AJEL.

L'équipe de l'AJEL a concédé le nul (1-1) devant HLM.

La huitième journée a été marquée aussi par les succès de Teungueth FC (TFC) et de Génération foot. TFC a renoué avec la victoire en battant (1-0) l'AS Cambérène. Génération Foot a surclassé (4-0) les huiliers de Sonacos au stade Ely Manel Fall de Diourbel.

Voici les résultats de la 8e journée :

Teungueuth FC- Cambérène : 1-0, Wally Daan-USO : 0-0, AJEL-Dakar Sacré-Coeur : 1-1, Jaraaf-Gorée : 2-0, Guédiawaye FC-Casa Sports : 2-0, Pikine-Linguère : 0-0, Stade Mbour-HLM :0-0, SONACOS-Génération foot : 0-4