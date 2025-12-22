Afrique: Le Maroc lance officiellement la CAN 2025 au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah

Rabat — Des milliers de supporters ont afflué dimanche au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah pour le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) marqué par une cérémonie d'ouverture spectaculaire avant le match Maroc-Comores.

Dès l'ouverture des portes à 14 heures, une marée humaine attendait, des supporters drapés de rouge et de vert, avec des chants, le son des tambours, les klaxons et les vuvuzelas sous un pluie battante.

Les vendeurs ambulants, avec leurs drapeaux géants, les visages peints aux couleurs nationales ont donné aux alentours du stade des allures de carnaval populaire, dans une ambiance festive et bon enfant, à l'approche de l'affiche inaugurale Maroc-Comores.

Dans les coursives du stade, l'optimisme et la fierté étaient palpables. Les maillots se vendaient à 50 dirhams, tandis que certains supporters posaient avec une réplique du trophée entre les mains, comme pour affirmer un rêve assumé.

De loin, les jeux de lumière faisaient scintiller le stade aux couleurs du pays.

L'apparition d'Assad, la mascotte de la CAN, a déclenché une vague de selfies, journalistes étrangers compris.

"Le Maroc est très fort, il faut le reconnaître, il est naturellement favori", confiait Azir, supporter des Comores, saluant "une organisation exceptionnelle" mise en place par le royaume chérifien.

Les quelques supporters comoriens présents ne sont pas restés en marge, arborant leur drapeau et faisant résonner leurs vuvuzelas, mêlés à la foule dans une ambiance festive et fraternelle.

Derrière eux, des groupes de supportrices marocaines affichaient leur confiance. "La coupe est pour nous cette année ", lançaient-elles, sans oublier de mentionner leur affection pour le peuple sénégalais. "Le Sénégal est mon pays de coeur, j'espère une finale Sénégal-Maroc", glissait un autre supporter, le sourire aux lèvres.

Une cérémonie d'ouverture à la hauteur des attentes

Deux heures avant le coup d'envoi, le stade, inauguré le 5 septembre dernier et doté de 75 000 places, affichait déjà complet. À l'intérieur, fanfares, chants, sifflets et tambours ont transformé les tribunes en un véritable chaudron, donnant des airs de fête nationale à cette première rencontre dans ce bijou architectural construit en seulement deux ans.

La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs, en sons et en jeux de lumière, a tenu toutes ses promesses. Dès les premières minutes, le public a été plongé dans un univers féerique, sublimé par des éclairages spectaculaires.

Sur la pelouse recouverte d'une immense toile inspirée du zellige, la chanteuse marocaine Jaylann, le Franco-Marocain Lartiste et Angélique Kidjo ont interprété l'hymne officiel de la CAN 2025, repris à gorge déployée par un public survolté.

À l'issue de ce spectacle éblouissant, les présidents de la Confédération africaine de football et de la FIFA, Patrice Motsepe et Giovanni Infantino, ont souhaité que cette 35e édition soit l'une des plus belles CAN de l'histoire.

"Nous allons montrer au monde le meilleur de notre football et nos meilleurs joueurs du monde", a déclaré Patrice Motsepe avant de donner le coup d'envoi officiel de la CAN marocaine.

Dans un écrin à la hauteur de l'événement, le Maroc a lancé sa CAN 2025 de la plus belle des manières, confirmant ses ambitions continentales et son statut de grande nation du football africain.

L'interprétation de l'hymne national a été reprise en choeur par l'ensemble du public suivie d'applaudissements nourris.

Le prince héritier Moulay El Hassan a donné le coup d'envoi du match Maroc-Comores à 20h, heure locale, au plus grand honneur du public marocain.