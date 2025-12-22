Afrique: Starlink - Airtel Africa s'associe à la société d'Elon Musk pour connecter les mobiles au satellite

L'opérateur télécom Airtel Africa, présent dans 14 pays du continent, a annoncé mardi 16 décembre un partenariat avec Starlink, le fournisseur d'accès à internet par satellite de SpaceX, la société fondée par Elon Musk. Objectif : permettre aux téléphones mobiles de se connecter directement aux satellites, notamment dans les zones éloignées des réseaux terrestres de télécommunications. Une innovation destinée à améliorer la couverture dans les régions dites « zones blanches », non desservies par les infrastructures terrestres.

Ce nouveau service devrait être lancé au début de 2026 dans les pays où Airtel Africa est implanté, du Burkina Faso au Gabon, en passant par le Niger, le Tchad, le Rwanda, le Kenya, Madagascar ou encore les deux Congo. Il permettra aux téléphones compatibles de se connecter directement aux satellites Starlink, sans relais terrestre.

Un dispositif déjà expérimenté par Starlink en Ukraine, où les infrastructures de télécommunications ont été fortement endommagées par la guerre. Jusqu'à présent, seules les antennes internet dédiées ou les téléphones satellitaires permettaient ce type de connexion via l'espace.

Une offre encore limitée

Les clients d'Airtel Africa devront cependant disposer d'un abonnement spécial et d'un téléphone mobile de dernière génération et compatible, proposé pour l'heure par très peu de constructeurs.

« L'offre du deuxième opérateur du continent est donc loin de révolutionner le marché africain des télécommunications », résume Stéphane Lelux, un expert du secteur. Elle restera dans un premier temps réservée à une niche, celle par exemple des cadres de la logistique ou de l'exploitation minière, qui travaillent dans des zones reculées, sur le continent.