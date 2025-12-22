Sénégal/Botswana: Sénégal vs Botswana - Tout sur l'avant-match de mardi à Tanger

À deux jours de son premier match à la CAN 2025, prévu mardi 23 décembre face au Botswana au stade Ibn Batouta de Tanger (15h, heure de Dakar), le Sénégal entrera dans la dernière ligne droite de sa préparation ce lundi avec la traditionnelle conférence de presse d'avant-match et la première séance d'entraînement ouverte aux médias

Selon le programme communiqué par la CAF, le sélectionneur Pape Thiaw et le capitaine Kalidou Koulibaly seront face aux journalistes ce lundi 22 décembre à 10h45 (heure locale) au stade de Tanger (STA). L'occasion pour le coach sénégalais de livrer les dernières nouvelles du groupe et d'aborder l'état d'esprit des Lions avant cette première sortie dans le groupe D.

Dans l'après-midi, les Lions effectueront leur entraînement officiel à 16h00 au village sportif de Tanger (TS). Trois joueurs Yehvann Diouf, Antione Mendy et Pathé Ciss passeront ensuite par la zone mixte pour répondre aux questions des médias.

Côté botswanais, la conférence de presse aura lieu à 11h30 au même stade, en présence du coach Morena Ramoreboli et du défenseur Thatayaone Ditlhokwe. Les « Zebras » s'entraîneront plus tard, à 17h00, sur le terrain TTS-Aéroport 1, avec Kabelo Dambe, Thabang Sesinyi et Gape Mohutsiwa attendus pour la zone mixte.

Une journée importante donc, à la veille du grand rendez-vous de mardi, où le Sénégal cherchera à réussir son entrée dans la compétition face à une équipe du Botswana déterminée à créer la surprise.