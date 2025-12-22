Sénégal/Botswana: Sénégal vs Botswana - Tout sur l'avant-match de mardi à Tanger

21 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora DIOP, envoyé spécial à Tanger (Maroc)

À deux jours de son premier match à la CAN 2025, prévu mardi 23 décembre face au Botswana au stade Ibn Batouta de Tanger (15h, heure de Dakar), le Sénégal entrera dans la dernière ligne droite de sa préparation ce lundi avec la traditionnelle conférence de presse d'avant-match et la première séance d'entraînement ouverte aux médias

Selon le programme communiqué par la CAF, le sélectionneur Pape Thiaw et le capitaine Kalidou Koulibaly seront face aux journalistes ce lundi 22 décembre à 10h45 (heure locale) au stade de Tanger (STA). L'occasion pour le coach sénégalais de livrer les dernières nouvelles du groupe et d'aborder l'état d'esprit des Lions avant cette première sortie dans le groupe D.

Dans l'après-midi, les Lions effectueront leur entraînement officiel à 16h00 au village sportif de Tanger (TS). Trois joueurs Yehvann Diouf, Antione Mendy et Pathé Ciss passeront ensuite par la zone mixte pour répondre aux questions des médias.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Côté botswanais, la conférence de presse aura lieu à 11h30 au même stade, en présence du coach Morena Ramoreboli et du défenseur Thatayaone Ditlhokwe. Les « Zebras » s'entraîneront plus tard, à 17h00, sur le terrain TTS-Aéroport 1, avec Kabelo Dambe, Thabang Sesinyi et Gape Mohutsiwa attendus pour la zone mixte.

Une journée importante donc, à la veille du grand rendez-vous de mardi, où le Sénégal cherchera à réussir son entrée dans la compétition face à une équipe du Botswana déterminée à créer la surprise.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.