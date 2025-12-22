Cameroun: Henriette Ekwe critique l'absence d'ambition démocratique de Paul Biya

L'actualité brûlante de la politique au Cameroun est de nouveau marquée par une analyse sans concession de l'une de ses figures les plus emblématiques. Reçue sur le plateau de l'émission Droit de réponse, diffusée sur Equinoxe Télévision, la journaliste et militante Henriette Ekwe a livré un regard critique sur le long règne du président de la République. Selon ses observations, le parcours du chef de l'État ne reflète aucune véritable ambition démocratique pour le pays, une affirmation qui résonne avec force alors que le climat post-électoral demeure particulièrement tendu dans la nation d'Afrique centrale.

L'analyse d'Ekwe repose sur une observation rigoureuse des mécanismes de pouvoir mis en place depuis des décennies. Elle souligne que chaque sursaut d'expression démocratique émanant de l'opposition ou de la société civile a systématiquement été confronté à une réponse musclée des autorités.

La journaliste dénonce un recours récurrent aux mesures coercitives, illustré par le déploiement des forces de défense et de sécurité pour encadrer, voire étouffer, les mouvements de contestation. Cette gestion sécuritaire de la contradiction politique s'accompagne, selon elle, d'une instrumentalisation des institutions judiciaires qui soulève des interrogations persistantes sur l'impartialité de l'interprétation des textes législatifs invoqués par le pouvoir en place.

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte de haute sensibilité, quelques semaines seulement après la tenue de l'élection présidentielle 2025 du 12 octobre dernier. Les résultats officiels ont consacré la victoire de Paul Biya avec un score de 53,66 % des suffrages exprimés. Ce succès électoral permet au président sortant d'entamer un huitième mandat consécutif, consolidant ainsi une longévité au pouvoir qui alimente les débats sur l'alternance et le renouvellement de la classe dirigeante. Pour Henriette Ekwe, ce chiffre et ce nouveau mandat ne sauraient masquer les lacunes structurelles en matière de gouvernance et le rétrécissement constant de l'espace civique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le débat soulevé par ces déclarations touche au cœur même du contrat social camerounais. En pointant du doigt les limites du respect des libertés publiques, la journaliste invite à une réflexion profonde sur la nature réelle du système politique actuel. Entre les aspirations démocratiques d'une jeunesse de plus en plus exigeante et la stabilité institutionnelle prônée par le parti au pouvoir, le fossé semble se creuser. Les propos tenus sur Equinoxe Télévision s'inscrivent donc dans une dynamique de veille nécessaire, alors que l'opinion nationale scrute avec attention les premières orientations de ce nouveau septennat.