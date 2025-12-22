Congo-Kinshasa: Le général Philémon Yav Irung jugé pour trahison devant la Haute Cour militaire

En République démocratique du Congo, trois ans après son arrestation, le lieutenant-général Philémon Yav Irung, surnommé le « Tigre katangais » dans l'armée congolaise, comparaît depuis vendredi 20 décembre devant la Haute Cour militaire à Kinshasa. Ancien commandant de la troisième zone de défense - qui couvre sept provinces du Nord-Est et de l'Est de la République démocratique du Congo -, il est poursuivi notamment pour trahison, en raison de liens présumés avec le Rwanda. Son entourage dénonce une cabale.

Selon l'acte de mise en accusation de l'auditeur général des Forces armées congolaises en RDC, le général trois étoiles est poursuivi dans deux dossiers pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Il est notamment soupçonné d'avoir posé des actes de trahison en entretenant des liens avec Kigali. Parmi les éléments retenus à charge figure la transmission à Peter Cirimwami - alors commandant des opérations contre l'AFC/M23 et décédé en janvier 2025 - d'un message présenté comme émanant du secrétaire particulier du général James Kabarebe, à l'époque conseiller sécuritaire du président Paul Kagame. Dans ce texto, Peter Cirimwami était accusé de « retarder sérieusement notre projet », en référence supposée à des objectifs rwandais.

Lors d'une autre rencontre, dans un hôtel de Goma, Philémon Yav Irung aurait également tenté de dissuader un officier congolais de se rendre au combat contre l'AFC/M23 ou ses alliés dans le Sud-Kivu.

La défense du général, qui affirme ne pas encore avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier, rejette ces accusations, qu'elle juge « infondées ».

Ses préalables avant l'examen de l'affaire au fond et ses moyens de défense devraient être évoqués lors de la prochaine audience prévue le 6 janvier 2026.

Philémon Yav Irung avait été le premier officier général interpellé après la grande offensive de la rébellion AFC/M23 dans le Nord-Kivu. Cette série de combats avait conduit les rebelles à s'emparer de Bunagana, avant de menacer Goma et Bukavu, puis de progresser, il y a deux semaines, vers Uvira.