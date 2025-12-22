Afrique: CAN 2025 - Le Maroc commence bien en battant les Comores pour son entrée en piste

Dans un stade du Prince Moulay Abdellah survolté et acquis à sa cause, le Maroc a cafouillé son jeu le temps d'une mi-temps lors de son premier match de cette CAN 2025, face aux Comores. Et puis, après la pause, les Lions de l'Atlas se sont libérés pour aller chercher la victoire à Rabat (2-0) grâce à Brahim Diaz et un bijou signé Ayoub El Kaabi.

Mission remplie pour les Marocains. Donnés parmi les favoris de cette CAN 2025, les joueurs de Walid Regragui voulaient d'une part l'emporter pour leur entrée en lice, et d'autre part prouver qu'ils pouvaient gérer la pression. Sur ce deuxième point, on suivra de près la suite de la compétition pour être convaincu. Mais l'essentiel est là : le Maroc repart avec les trois points de la victoire et une confiance renforcée après ce premier match.

Rahimi échoue sur penalty d'entrée

Sans Achraf Hakimi, présent pour brandir son trophée de Joueur africain de l'année 2025 mais laissé sur le banc par son coach, la sélection marocaine a commencé son tournoi continental dans une atmosphère spéciale. Dans les tribunes d'un stade flambant neuf et magnifique, des dizaines de milliers de supporters étaient présents et surchauffés pour l'encourager. Dans le ciel, par contre, ce fut un déluge de pluie pour les deux équipes.

Dominateur d'entrée, le Maroc a grincé des dents en ratant sa première occasion d'ouvrir le score. Soufiane Rahimi, sur un penalty obtenu après une faute du Comorien Iyad Mohamed sur Brahim Diaz, a vu son tir plein axe être repoussé du genou par le gardien Yannick Pandor (11e). Puis, Romain Saïss a dû, en pleurs, laisser sa place après un quart d'heure de jeu sur blessure.

Peu efficaces dans ce premier acte (un seul tir cadré... le penalty raté), les Marocains sont rentrés aux vestiaires à la pause sous quelques sifflets. Le bloc promis par l'équipe des Comores a tenu bon (seulement 20% de possession de balle), et les Coelacanthes auraient même pu ouvrir le score dans le temps additionnel sans une parade de Yassine Bounou.

Diaz déverrouille, El Kaabi étincele

Après la pause, les Lions de l'Atlas ont repris leur domination territoriale et ont finalement trouvé la faille dans le coffre-fort comorien. Noussaïr Mazraoui, insaisissable dans la surface côté droit, a servi Brahim Diaz, et le milieu offensif du Real Madrid a libéré tout un peuple d'un plat du pied bien ajusté (55e). Mais heureusement pour les locaux que Yassine Bounou veillait au grain pour conserver cet avantage : parti dans le dos de la défense, Rafiki Saïd a semé la panique avant de perdre un duel face au portier marocain.

Finalement, à un quart d'heure du terme, le but du K.O. est arrivé pour le Maroc. Et quel but ! Entré en jeu dix minutes plus tôt à la place de Rahimi, l'expérimenté Ayoub El Kaabi a fait le break d'un splendide retourné acrobatique après un centre d'Anass Salah-Eddine (74e). Assez pour clore les débats, même si les Comoriens, courageux, ont tenté jusqu'au bout de revenir.

Le Maroc, avec cette victoire somme toute logique, peut sereinement se tourner vers son prochain rendez-vous face au Mali, le 26 décembre. Les Comores, eux, devront relever la tête le même jour à Casablanca contre la Zambie.