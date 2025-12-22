Sénégal: Tournée économique en Casamance - Le chef de l'Etat salue la reprise des travaux de l'aéroport de Ziguinchor

22 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le président de la République a entamé le 20 décembre 2025, une tournée économique de cinq jours en Casamance. A Ziguinchor, la capitale régionale, Bassirou Diomaye Faye s'est félicité de la reprise des travaux de l'aéroport.

Selon la Présidence de la République dans un communiqué de presse, dans l'après-midi de la première journée de sa tournée économique en Casamance, M. Faye a visité le chantier de l'aéroport de Ziguinchor, situé au quartier Néma.

«À l'issue de la visite, le Chef de l'État s'est réjoui de la reprise effective des travaux, rendue possible grâce à l'engagement financier de l'État, qui a injecté 7 milliards de francs CFA pour relancer le chantier et garantir une livraison prévue en avril 2026. En complément, une enveloppe additionnelle de 6 milliards de francs CFA a été prévue dans la loi de finances rectificative de 2026 », renseigne la Présidence de la République.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La même source informe que le Président de la République a rappelé que Ziguinchor est une région à très fort potentiel, notamment sur les plans agricole, touristique, artistique et économique de manière générale, et que la mise en service de cette infrastructure stratégique contribuera au désenclavement, à l'attractivité du territoire et au dynamisme de l'économie régionale.

Cette visite, explique-t-on, traduit la volonté constante de l'État de mener à terme les projets structurants, dans le respect des délais, au service du développement équilibré des territoires et de l'amélioration des conditions de mobilité des populations.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.