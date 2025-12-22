Sénégal: Tournée économique en Casamance - Le chef de l'Etat salue la reprise des travaux de l'aéroport de Ziguinchor

Le président de la République a entamé le 20 décembre 2025, une tournée économique de cinq jours en Casamance. A Ziguinchor, la capitale régionale, Bassirou Diomaye Faye s'est félicité de la reprise des travaux de l'aéroport.

Selon la Présidence de la République dans un communiqué de presse, dans l'après-midi de la première journée de sa tournée économique en Casamance, M. Faye a visité le chantier de l'aéroport de Ziguinchor, situé au quartier Néma.

«À l'issue de la visite, le Chef de l'État s'est réjoui de la reprise effective des travaux, rendue possible grâce à l'engagement financier de l'État, qui a injecté 7 milliards de francs CFA pour relancer le chantier et garantir une livraison prévue en avril 2026. En complément, une enveloppe additionnelle de 6 milliards de francs CFA a été prévue dans la loi de finances rectificative de 2026 », renseigne la Présidence de la République.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La même source informe que le Président de la République a rappelé que Ziguinchor est une région à très fort potentiel, notamment sur les plans agricole, touristique, artistique et économique de manière générale, et que la mise en service de cette infrastructure stratégique contribuera au désenclavement, à l'attractivité du territoire et au dynamisme de l'économie régionale.

Cette visite, explique-t-on, traduit la volonté constante de l'État de mener à terme les projets structurants, dans le respect des délais, au service du développement équilibré des territoires et de l'amélioration des conditions de mobilité des populations.