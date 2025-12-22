Sénégal: Innovations et inclusion assurantielle - Des piliers stratégiques pour le développement du pays

Le Salon de l'assurance vie, organisé par la Fédération Sénégalaise des Sociétés d'Assurance (FSSA), a clôturé ses travaux par un important panel sur le thème : « Innovations et inclusion assurantielle ». Cette session, tenue au deuxième jour, a réuni des figures clés du secteur financier et assurantiel sénégalais, sous la modération de Mamadou Dème, Directeur des assurances au ministère des Finances et du Budget.

Autour de la table, Fara Sarr (Directeur général de Sunu Assurance Vie), Me Thierry Diouf (avocat chez Laman Partners), Amadou Kane Diallo (Médiateur des assurances), Kalidou Diallo (Directeur général de CGF Bourse), et Mamadou Guèye (Directeur général adjoint de Everest Finance) ont partagé leurs visions et propositions pour transformer le paysage assurantiel sénégalais.

Mamadou Dème a souligné le caractère non-négociable de l'innovation et de l'inclusion financière. « L'innovation et l'inclusion financière ne sont pas des options secondaires », a-t-il affirmé, les qualifiant de « piliers structurants de notre souveraineté financière ». Il a insisté sur le rôle stratégique de ces concepts pour la mobilisation de l'épargne domestique, essentielle à la réalisation de l'Agenda 2050 du Sénégal, visant à bâtir une nation prospère et résiliente.

M. Dème a mis en lumière le potentiel considérable du marché sénégalais, notamment le secteur informel (90 % des emplois) et les zones rurales, souvent exclus du système financier classique. Selon lui, l'inclusion assurantielle ne se limite pas à un aspect social ; elle est une stratégie économique permettant d'élargir les bases de collecte, de diversifier les risques, et de consolider la résilience des ménages, tout en finançant durablement l'économie nationale.

L'innovation au service du social et des synergies

Fara Sarr de Sunu Assurance Vie, a développé l'idée que l'innovation n'est pas seulement technologique, mais aussi sociale. Il a mis en avant l'importance de personnaliser les services pour répondre aux besoins spécifiques des clients, en particulier ceux à faibles revenus ou du secteur informel.

Selon lui, Sunu Assurance Vie, pionnière dans la micro-assurance, a démontré l'impact social de ses produits, permettant par exemple à une vendeuse de cacahuètes de maintenir sa dignité et de rembourser ses crédits grâce à une couverture maladie. M. Sarr a plaidé pour des synergies fortes entre assureurs, institutions de micro finance (IMF) et les Sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI) pour accélérer cette transition.

Cadre Réglementaire et Fiscal : l'exemple du Rwanda

Me Thierry Diouf a abordé les implications juridiques et fiscales, insistant sur le rôle moteur du secteur de l'assurance dans l'économie. Il a appelé les régulateurs à plus de souplesse pour permettre l'expérimentation de nouveaux produits, citant l'exemple des « sandboxes » réglementaires mises en place au Rwanda. « Innover sans inclure, ça ne sert à rien », a-t-il dit, plaidant pour des contrats lisibles, des mécanismes d'indemnisation simplifiés et des incitations fiscales pour encourager la souscription.

M. Dème a rebondi sur ce point, reconnaissant les défis passés de la micro-assurance et annonçant une réforme du cadre réglementaire de la CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD) pour rendre les produits plus simples et accessibles.

Le rôle crucial des intermédiaires financiers et de la finance islamique

Kalidou Diallo de CGF Bourse, a souligné la complémentarité entre assureurs et intermédiaires financiers. Selon lui, les SGI apportent une expertise essentielle dans l'optimisation du placement des actifs des assureurs, permettant à ces derniers de mieux gérer leurs passifs et de se concentrer sur leur cœur de métier. Il a également mis en lumière l'innovation des « unités de compte », offrant aux clients la possibilité de s'intéresser à l'évolution du marché financier.

Un point majeur de son intervention a été le développement de la finance islamique. M. Diallo a constaté la difficulté pour les assureurs « Takaful » et les banques islamiques de placer leurs fonds dans des obligations ou actions classiques, appelant les États à émettre davantage de Sukuks (obligations islamiques) pour diversifier les viviers d'actifs compatibles avec la Charia. M. Dème a confirmé l'engagement du Sénégal dans la législation « Takaful » et la future micro-assurance islamique, reconnaissant le besoin d'actifs charia-compatibles.

Cybersécurité, startups et mobilisation des ressources endogènes

Mamadou Guèye d'Everest Finance, a réaffirmé la complémentarité de son rôle, insistant sur l'intégration des startups sénégalaises et africaines dans le développement de produits innovants, notamment en matière de cybersécurité, un risque émergent.

Il a annoncé que Everest Finance travaille à la mise en place de fonds obligataires démocratisés et d'applications technologiques pour mobiliser l'épargne. M. Guèye a particulièrement insisté sur le rôle crucial de l'assurance vie dans la mobilisation des ressources longues pour financer le développement endogène du pays, notamment les infrastructures. « Si l'assurance va, en tout cas normalement tout va », a-t-il affirmé, soulignant que les ressources de l'assurance vie, par leur nature à long terme, sont idéales pour des investissements structurants.

Éducation, numérique et confiance : Les clés de l'inclusion

Amadou Kane Diallo, médiateur des assurances et expert en Fintechs, a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'éducation assurantielle pour inciter les citoyens à s'assurer. Il a insisté sur l'importance du numérique pour la compétitivité du secteur, la fidélisation de la clientèle et la sécurité en ligne. « Les gens vont choisir là où c'est simple », a-t-il déclaré, citant l'exemple de Wave, et appelant les compagnies à investir dans des stratégies digitales simples et sécurisées, intégrant l'intelligence artificielle.

Il a conclu en soulignant que l'assurance vie est un capital disponible à long terme, un moyen d'épargner pour l'avenir et un outil de résilience face aux chocs pour les populations vulnérables. Pour y parvenir, une synergie entre les acteurs traditionnels et les startups technologiques est indispensable pour atteindre une clientèle plus large et plus diversifiée.

Ce panel a ainsi mis en lumière la convergence des acteurs autour d'une vision commune : faire de l'innovation et de l'inclusion assurantielle les moteurs d'un développement économique et social durable au Sénégal. Les pistes de solutions concrètes dégagées promettent de transformer le secteur de l'assurance vie en un véritable instrument de transformation inclusive.