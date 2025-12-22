Maroc: Baisse de 5% du chiffre d'affaires de la société Aluminium du Maroc au 3ème trimestre 2025

Au 3ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la société Aluminium du Maroc, qui fabrique des profilés en alliages d'aluminium, a connu une baisse de 5% par rapport au 3ème trimestre 2024, selon les indicateurs établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est élevé à 288,87 millions de dirhams (MDH) contre 303,93 MDH au 3ème trimestre 2024. Toutefois, à fin septembre 2025, cette baisse se situe seulement à 1% à 922,33 MDH. La direction de cette société explique cette baisse par le ralentissement de la demande sur le marché européen.

Les investissements cumulés à la fin du 3ème trimestre 2025 s'élèvent à 14,01 MDH liés à l'extension de la centrale photovoltaïque et à des opérations de rénovation dans une optique de modernisation des équipements et d'amélioration de la performance opérationnelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant à l'endettement financier net au 30 septembre 2025, il s'est rehaussé de 6%, en s'établissant à 562 MDH contre 529 MDH en fin 2024. De l'avis de l'équipe dirigeante de la société Aluminium du Maroc « cette progression résulte principalement d'une augmentation ponctuelle du besoin en fonds de roulement (BFR) liée à la constitution de stocks de matières premières, afin d'anticiper les risques d'allongement des délais d'approvisionnement. »

En perspectives, la direction d'Aluminium du Maroc avance que les prévisions de fin d'année 2025 sont en ligne avec les objectifs budgétaires.