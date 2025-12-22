Sénégal: Secteur de la construction - Chute de 4,3% du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de la construction chute de 4,3% relativement à celui réalisé au même trimestre de 2024.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution est attribuable principalement à la diminution du chiffre d'affaires dans le sous-secteur du génie civil (-23,2%) et la construction de bâtiment (-4,9%). En revanche, cette baisse est atténuée par une progression de 53,1% du chiffre d'affaires des activités spécialisées de construction. En cumul sur les trois premiers trimestres de 2025, renseigne l'Ansdle chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de la construction se replie de 12,9%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

L'Ansd souligne que comparativement à celui réalisé au troisième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires du sous-secteur du génie civil s'amoindrit de 23,2%. De même, en cumul sur les trois premiers trimestres de 2025, il diminue de 31,8% relativement à celui de la période correspondante de 2024.

Relativement à celui réalisé au troisième trimestre 2024, l'Ansd note que le chiffre d'affaires dans la construction de bâtiments recule de 4,9% en relation avec la baisse du montant des travaux liés à la promotion immobilière (-36,2%). En revanche, le chiffre d'affaires réalisé dans la construction de bâtiments pour compte de tiers se bonifie de 3,8% sur la période sous revue.

Globalement sur les trois (03) premiers trimestres de 2025, explique l'Ansd, le chiffre d'affaires réalisé dans la construction de bâtiments se rétracte de 6,3% comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires relatif à l'exécution d'activités spécialisées de construction se bonifie de 53,1% comparativement à celui du même trimestre de 2024. Cette évolution est imputable à une hausse du chiffre d'affaires issu des autres travaux spécialisés de construction ainsi que d'une amélioration du chiffre d'affaires des travaux spécialisés de construction ainsi que d'une amélioration du chiffre d'affaires des travaux d'installation (+53,7%). En revanche, le repli du chiffre d'affaires des travaux de finition (-44,1%) a amoindri la performance de ce sous-secteur.

En cumul sur les trois premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires relatif aux travaux spécialisés de construction s'accroît de 30,0% par rapport à celui de la période 50 correspondante de 2024.