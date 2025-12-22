Ile Maurice: Consommation d'électricité en hausse - Le CEB rassure

En cette période de fête, les foyers et les commerces se parent de lumières et de décorations colorées au style folklorique : sapins illuminés, guirlandes scintillantes et autres ornements festifs envahissent maisons, rues et centres commerciaux.

Cette ambiance festive s'accompagne toutefois d'une hausse de la consommation d'électricité, posant la question de l'équilibre entre la célébration et l'usage responsable de l'énergie. Dans ce contexte, chaque ampoule allumée interroge, entre magie des fêtes et nécessité de préserver la stabilité du réseau électrique.

Selon Thierry Ramasawmy, responsable de la communication au Central Electricity Board (CEB), une augmentation de la demande en électricité est effectivement observée durant cette période de fin d'année. Toutefois, à ce stade, la situation demeure sous contrôle. «À ce jour, nous ne notons pas de grosses pannes, que ce soit au niveau des moteurs du CEB ou des producteurs indépendants (IPP). Nous disposons d'une marge de manoeuvre raisonnable, ce qui nous permet de maintenir l'alerte verte», explique-t-il.

Les chiffres confirment celle-ci. «Le 18 décembre, par exemple, le pic de consommation s'élevait à 490 mégawatts, alors que la capacité de production tournait autour de 550 mégawatts. La situation est confortable», précise-t-il. En cas de problème majeur, des dispositifs sont également prévus, notamment des accords avec les hôtels, tandis que certains centres commerciaux produisent de l'énergie solaire.

Malgré ce contexte jugé rassurant, le CEB appelle à la prudence. «Nous encourageons toujours les consommateurs à faire preuve de vigilance et à éviter le gaspillage. Même si la situation est relativement stable, il est important de continuer à prendre des précautions», souligne Thierry Ramasawmy. Par ailleurs, le CEB invite la population à signaler tout incident via le service 8912 ou la hotline 5253 0130, en sus du 130.