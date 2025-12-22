Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 22 décembre 2025

revue de presse

CAN 2025 - Le Maroc démarre fort malgré une résistance comorienne

Le coup d’envoi officiel de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a été donné ce dimanche 21 décembre 2025 au stade Prince Moulay Abdellah, marquant le début d’une compétition très attendue sur le continent africain. Le match d’ouverture opposant le Maroc aux Comores a lancé ce tournoi continental, où les Lions de l’Atlas ont confirmé leur statut de favoris en s’imposant 2-0, malgré un début de rencontre tendu et controversé.

Dès l’entame de la rencontre, le Maroc affiche clairement ses ambitions. À la 10ᵉ minute, les Lions de l’Atlas obtiennent un penalty, une occasion en or pour prendre rapidement l’avantage. Sofiane Rahimi se présente face au portier comorien, mais voit sa tentative repoussée par un portier comorien impérial, maintenant les chances de son équipe dans ce match. (Source allAfrica)

Bissau : Dakar promet d’accompagner la transition

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En visite à Bissau, une délégation ministérielle sénégalaise a appelé à la libération des prisonniers politiques arrêtés après le coup d’État du 26 novembre et réaffirmé l’engagement de Dakar à accompagner la transition en Guinée-Bissau.

Des responsables sénégalais ont effectué dimanche leur première visite en Guinée-Bissau depuis le coup d’État militaire du 26 novembre, dans une démonstration de solidarité alors que cette nation ouest-africaine traverse une transition politique.

La délégation, conduite par le ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang et le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a transmis un message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye aux autorités de transition bissau-guinéennes. (Source Apanews)

L'Alliance des états du Sahel lance sa force unifiée

Les pays de l'Alliance des Etats du Sahel ont officiellement mis en place leur force unifiée regroupant les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Le président du Mali, le général Assimi Goïta a présidé la cérémonie solennelle de lancement à Bamako.

"Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifies, il revient désormais au nouveau commandement non seulement d'anticiper. Sur le nouveau mode opératoire de groupes armés terroristes et surtout de continuer de prendre les relais et de continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel", a déclaré le général Assimi Goïta, président du Mali. (Source Africanews)

CEDEAO-Russie : Le nouvel axe stratégique qui redessine la sécurité en Afrique

La CEDEAO et la Russie amorcent un rapprochement stratégique inédit pour répondre aux défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest, en particulier face à l’instabilité sahélienne. Scellée au Caire, cette dynamique ouvre la voie à une coopération structurée mêlant sécurité, renseignement et développement.

La géopolitique de l’Afrique de l’Ouest connaît une mutation profonde qui pourrait bien redéfinir les équilibres sécuritaires de la région. En marge de la deuxième conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique qui s’est tenue au Caire les 19 et 20 décembre 2025, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Fédération de Russie ont affiché une volonté commune sans précédent. (Source Afrik.com)

Nigeria : Tous les élèves enlevés dans une école catholique ont été libérés

Les autorités nigérianes ont annoncé, dimanche 21 décembre, la libération des 130 derniers élèves kidnappés le 21 novembre dans une école catholique de l’État du Niger. Selon une source onusienne, plus aucune victime de cet enlèvement de masse n’est désormais en captivité, après plusieurs semaines de confusion autour du nombre exact de personnes enlevées.

Les autorités nigérianes ont confirmé la libération de 130 élèves enlevés fin novembre par des hommes armés dans une école catholique du centre-nord du pays. « Plus aucun élève n’est en captivité », s’est félicité dimanche le porte-parole de la présidence, Sunday Dare, dans un message publié sur le réseau social X, accompagné d’une photo montrant des enfants souriants. (Source Africa Radio)

Madagascar : Investissement maritime - L'État mise sur l'économie bleue

Le Forum national des investissements pour l'économie bleue s'est tenu vendredi au Novotel Antananarivo, sous la direction du ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB), en partenariat avec le WWF. L'événement a rassemblé investisseurs, acteurs publics et privés et experts autour d'un objectif commun :

« Valoriser le potentiel maritime de Madagascar pour une croissance durable et partagée ».

Avec plus de 5 600 km de littoral, des mangroves exceptionnelles et une biodiversité marine unique, Madagascar considère l'économie bleue comme un pilier stratégique de son développement. Les organisateurs ont insisté : « L'exploitation durable des ressources marines doit impérativement s'accompagner de leur protection » afin de garantir la pérennité des filières économiques et de répondre aux défis sociaux et environnementaux du pays. (Source L’Express de Madagascar)

L'Éthiopie et le Kenya concluent un accord pour faciliter le commerce transfrontalier

L'Éthiopie et le Kenya ont signé un accord visant à simplifier les formalités commerciales transfrontalières afin de stimuler les échanges et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés vivant le long de leur frontière commune.

L'accord a été signé à Addis-Abeba par le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, et le secrétaire d'État kényan aux Investissements, au Commerce et à l'Industrie, Lee Kinyanjui.

Il fait suite aux consultations tenues à Mombasa en avril 2025, au cours desquelles les deux pays avaient réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération commerciale. (Source Ethiopian News Agency)

Airtel Africa s’associe à la société d’Elon Musk pour connecter les mobiles au satellite

L’opérateur télécom Airtel Africa, présent dans 14 pays du continent, a annoncé mardi 16 décembre un partenariat avec Starlink, le fournisseur d’accès à internet par satellite de SpaceX, la société fondée par Elon Musk.

Objectif : permettre aux téléphones mobiles de se connecter directement aux satellites, notamment dans les zones éloignées des réseaux terrestres de télécommunications. Une innovation destinée à améliorer la couverture dans les régions dites « zones blanches », non desservies par les infrastructures terrestres. (Source RFI)

Le projet de loi criminalisant la colonisation examinée par les députés algériens

Plusieurs fois évoqué mais jamais adopté, le projet de loi qui vise à criminaliser certains actes remontant à la colonisation française, mais aussi certains propos jugés attentatoires au souvenir de cette histoire, va être examiné le 21 décembre par les députés et pourrait être rapidement adopté. Il prévoit notamment la demande de réparations matérielles à Paris.

Les différends mémoriels entre Alger et Paris semblent loin d’être aplanis. En témoigne l’examen, prévu le 21 décembre, de la proposition de loi visant à criminaliser la colonisation française par l’Assemblée nationale algérienne. Un texte qui, s’il est adopté, risque de compliquer encore les relations entre les deux pays. (Source Jeune Afrique)

L’Egypte, soutien indéfectible mais limité de l’armée soudanaise

Avant même le déclenchement des hostilités entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en avril 2023, l’Egypte observait avec inquiétude la situation explosive qui couvait chez son grand voisin du Sud.

La tension s’était accrue deux jours avant que les combats n’éclatent à Khartoum, lorsque les hommes de Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemetti », avaient encerclé la base de Méroé, située à 400 kilomètres au nord de la capitale soudanaise. (Source Le Monde Afrique)



