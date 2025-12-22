Sénégal: Performance des systèmes éducatifs de la francophonie - La Confemen se dote d'un nouvel outil d'évaluation des systèmes

En marge d'une rencontre internationale tenue le vendredi 19 décembre, à Somone, la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (Confemen) a validé la stratégie 2026-2030 pour le renforcement et la mise en place des dispositifs nationaux d'évaluation (DNE) ainsi que son plan d'action. Cette stratégie vient consolider les DNE afin qu'ils soient les relais du Programme d'analyse des systèmes éducatifs (Pasec) au niveau des pays, pour la mise en oeuvre des évaluations au service de la qualité et de l'équité des systèmes éducatifs.

Après l'identification des leviers concrets pour sa mise en œuvre, la stratégie quinquennale s'adaptera aux contextes nationaux des treize États membres ayant participé à son élaboration. Dans le souci de promouvoir une cohérence régionale de ces mesures éducatives, cette nouvelle politique sera adossée à un plan d'action visant à renforcer la gouvernance, les ressources et capacités, les systèmes d'information, l'usage des résultats et les partenariats Sud-Sud dans le domaine de l'éducation.

« À l'échelle de la communauté internationale, la question des données est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, aucune décision politique ne peut être prise sans reposer sur des données objectives, des données probantes. Et notre rôle, justement, c'est de produire ces données-là », a précisé le Pr Abdel Rahamane Baba-Moussa, secrétaire général de la Confemen.

Ce nouveau dispositif permettra ainsi aux pays membres de la Confemen d'effectuer des évaluations nationales entre deux cycles d'évaluations internationales. Cette approche offrira également l'opportunité de disposer de nouvelles données fiables, susceptibles d'orienter la prise de décisions dans le domaine de l'éducation.

