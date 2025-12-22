Sénégal: Casamance - A Coubalan, la digue antisel au cœur de la relance agricole et de la cohésion sociale

22 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

En visite à Coubalan, dans le département de Bignona, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en lumière le rôle stratégique de l'agriculture et des infrastructures hydrauliques dans la dynamique de développement de la Casamance, lors de la deuxième journée de sa tournée économique dans la région.

Dans l'après-midi, le chef de l'État s'est rendu dans cette localité pour une étape consacrée au volet agricole, autour de la digue antisel réalisée dans le cadre du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur.

À son arrivée, il a été accueilli par une forte ferveur populaire, dans une ambiance marquée par la chaleur humaine, la convivialité et une atmosphère de cousinage entre communautés diola et sérère, symbole de cohésion sociale et de paix durable.

Cette infrastructure structurante a permis de récupérer près de 550 hectares de terres agricoles autrefois rendues impropres à la culture à cause de la salinisation. Elle bénéficie directement à environ 350 ménages issus des villages polarisés, qui ont pu reprendre les périmètres rizicoles et relancer leurs activités génératrices de revenus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Se félicitant de la reprise effective des activités agricoles, le président de la République a annoncé la mise en place prochaine de coopératives agricoles communautaires. Celles-ci visent à mieux accompagner les populations, structurer la production et renforcer les chaînes de valeur locales.

Depuis 1960, c'est la première fois que la localité de Coubalan reçoit la visite d'un président de la République. Les populations ont exprimé, à cette occasion, leur satisfaction et leur gratitude. Par la voix du maire, Mamadou Lamine Sora, elles ont également soulevé des préoccupations sociales, notamment dans le domaine de la santé, avec des demandes relatives à la construction d'un centre de santé et à la disponibilité d'ambulances médicalisées. Des doléances dont le chef de l'État a pris bonne note.

Au-delà de l'aménagement hydraulique, la digue antisel de Coubalan apparaît comme un véritable levier de transformation économique et sociale, contribuant à la sécurité alimentaire, à l'augmentation des revenus agricoles, à la création d'emplois et à l'amélioration durable des conditions de vie en milieu rural.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.