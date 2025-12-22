Sénégal: Protection, logement, assurance - Les piliers du nouveau programme dédié à la diaspora

Le gouvernement sénégalais entend refonder sa politique en direction des Sénégalais de l'extérieur à travers un programme spécial axé sur la protection, l'investissement et l'accompagnement social de la diaspora.

Présenté lors de la Journée nationale de la diaspora, ce dispositif a été détaillé par le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Chérif Diouf, invité de l'émission « En Vérité » sur Radio Sénégal.

Selon Amadou Chérif Diouf, ce nouveau programme marque une rupture avec les approches précédentes grâce à l'adoption d'un cadre programmatique clair et structuré. « Jusqu'ici, on se contentait de dire que les Sénégalais de l'extérieur investissent des milliards, parfois plus que l'aide publique au développement, sans jamais proposer un programme structuré. Aujourd'hui, la vision est claire, les programmes sont clairs, et les Sénégalais de l'extérieur pourront nous juger sur la base de ce programme », a-t-il déclaré.

Le plan s'articule autour de trois axes majeurs, dont le premier porte sur la protection et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur. Face aux nombreuses difficultés rencontrées, certains souhaitent retourner au pays, tandis que d'autres ambitionnent d'y investir sans disposer des informations et de l'accompagnement nécessaires. « Avant toute action, il faut d'abord les identifier », a-t-il insisté.

Dans cette optique, la carte consulaire, déjà prête, attend la validation du Président de la République et du Premier ministre. Elle permettra de constituer une base de données fiable pour l'élaboration de politiques publiques cohérentes.

Évoquant la question du rapatriement des corps, le secrétaire d'État a adopté un discours de vérité, rappelant les limites budgétaires de l'État pour une prise en charge systématique. La solution envisagée repose sur des mécanismes de solidarité, notamment à travers des produits d'assurance actuellement à l'étude, avec plusieurs offres en discussion.

Le logement constitue un autre pilier essentiel du programme. En collaboration avec le secrétariat d'État au Logement, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la SICAP et la SN HLM, un projet de cité de la diaspora est en gestation. À Sessen, entre Mbour et Thiadiaye, un site de 200 hectares a été sécurisé par la SICAP, avec des plans prêts et une capacité de construction pouvant atteindre 6 000 logements. La pose de la première pierre est annoncée comme imminente.

À travers ce programme, les autorités prévoient de lancer des projets pilotes dans les huit pôles territoriaux, avec l'ambition de mettre en place des circuits transparents et sécurisés.