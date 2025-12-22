Sénégal: Casamance - Le chef de l'Etat réaffirme son engagement pour le retour définitif des populations déplacées

En visite à Dar Es Salam, dans la commune de Nyassia, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a placé le retour durable des populations déplacées au coeur de sa tournée économique en Casamance.

Il a souligné que la paix, condition sine qua non à la réinsertion des communautés et à la relance économique de la région, reste la priorité absolue de l'action gouvernementale.

Au deuxième jour de sa visite, le chef de l'État a salué les efforts accomplis dans la dépollution des terres et l'accompagnement des populations, notamment par l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), le Centre national d'action antimines au Sénégal (CNAMS), le PUMA et leurs partenaires. Il a toutefois rappelé que le retour effectif et durable des communautés ne peut se réaliser que si les conditions de sécurité, de réinsertion et d'autonomisation économique sont pleinement réunies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), doté d'un budget de 54 milliards de francs CFA, constitue l'instrument central de cette dynamique. Il vise à corriger les retards économiques accumulés durant les années de conflit et à permettre aux populations de reconstruire durablement leurs moyens de subsistance. Le président a également lancé un appel aux membres de la rébellion à rejoindre le processus de paix, estimant que la Casamance « a trop souffert » et qu'il est temps de tourner définitivement la page du conflit.

À l'issue de sa visite, Bassirou Diomaye Faye s'est dit satisfait des avancées enregistrées dans la mise en œuvre du PDC, avec un taux moyen d'exécution de 39 % en un peu plus d'un an. Il a toutefois insisté sur la nécessité de renforcer les moyens pour accélérer la dépollution des terres, faciliter le retour des populations et soutenir leur autonomisation économique.

Le président a enfin salué l'engagement des autorités administratives et coutumières, des forces de défense et de sécurité ainsi que des partenaires nationaux et internationaux, dont l'action contribue à la consolidation des acquis du Plan Diomaye pour la Casamance.