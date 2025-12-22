Sénégal: Lutte contre l'orpaillage clandestin - Un site démantelé au village Gamba Gamba à Saraya

22 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Les éléments du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (Garsi 2) de Saraya ont mené, le mercredi 19 décembre 2025, de 11 heures à 15 heures, une opération ayant abouti au démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin au village de Gamba Gamba dans le secteur de Saraya.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des zones aurifères.

Elle a permis, selon la gendarmerie, l'interpellation de seize 16 individus ainsi que la saisie de 10 groupes électrogènes, 10 marteaux piqueurs, 09 tricycles « piki-paka », 06 motos et 07 téléphones portables.

Par ailleurs, 4 machines cracheuses ont été détruites sur place.

