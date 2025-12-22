Sénégal: Protection et droits des enfants - La commune de Guinaw-rail Sud donnée en exemple

Dans la commune de Guinaw-rail Sud, département de Pikine, les questions liées au respect des droits des enfants et leur participation à la gouvernance locale ne se posent plus.

En effet, le conseil municipal des enfants mis en place avec le soutien de Educo, une ONG globale d coopération pour le développement et enda jeunesse action, dans le cadre du projet de renforcement de la gouvernance locale pour la prise en charge des droits de l'enfant, a permis aux enfants de la commune de Guinaw rail Sud de connaitre leurs droits et pouvoir participer activement à la vie de leur municipalité.

Les résultats du projet ont fait l'objet d'une journée de partage samedi, entre les différentes parties.

C'est le foyer socioéducatif et culturel de la commune de Guinaw rail Sud dans le département de Pikine qui a abrité la journée de clôture du projet de renforcement de la gouvernance locale pour la prise en charge des droits de l'enfant dans la marche de l'institution communale.

La rencontre a mobilisé des associations de femmes, et de jeunes, des bajeunou gox, des notables, des imams, des clubs d'enfants autour de l'équipe municipale, conduite par Aminata Diallo, adjointe au maire de la commune de Guinaw-rail Sud, en présence des responsables de enda jeunesse action et Educo (ONG de coopération pour le développement et d'action humanitaire), chargés de la mise en oeuvre du projet.

L'objectif de la rencontre est de présenter les résultats du projet arrivé à termes, après deux ans d'activité dans la commune. « Pendant toute cette période, des activités de formation en leadership, sur les droits de l'enfant, de plaidoyer, de protection entre autres ont organisées au profit des enfants pour leur donner un minimum de connaissance sur leurs droits et les préparer à la vie future.

La formation a été aussi élargie aux groupements de femmes dans les domaines de la gestion, de l'entrepreneuriat et de la communication pour leur préparer à la gestion des activités génératrices de revenu ; mais aussi les clubs des 25 quartiers de la commune pour qu'ils comprennent leurs droits. Ainsi, au total, le projet a touché 2.943 personnes dont 2665 enfants, 186 femmes » souligne Fulbert Gomis, responsable à enda jeunesse action. Ainsi, il estime que les résultats obtenus sont satisfaisants.

Au nom de leurs camarades, les élèves Cheikh Dieng et Titi Dioum Ba, tous les deux adjoints au maire du conseil municipal des enfants se sont félicités de la pertinence des modules de formation qu'ils ont reçus. « Nous remercions la mairie de Guinaw-rail Sud et ses partenaires enda jeunesse action et Educo pour nous avoir donnés cette opportunité. Ces formations nous ont permis de disposer de compétences nous permettant de participer à l'élaboration du budget et à la gouvernance locale » disent-ils.

Pour Joseph Zhalé, chef des programmes de l'ONG globale de coopération pour le développement, section Sénégal (EDUCO), ce projet vient renforcer les efforts de l'Etat à travers ses instruments de gouvernance parmi lesquels la stratégie nationale de protection de l'enfant, mis en oeuvre au niveau national, décliné au niveau départemental et communal, à travers les comités départementaux de protection de l'enfant (Cdpe).

Mais, constate monsieur Zhalé « Très souvent, au niveau déconcentré et décentralisé, les enfants ne sont pas impliqués dans les comités départementaux ou communaux. C'est dans ce contexte que le projet de renforcement de la gouvernance locale à travers la participation des enfants de Guinaw- rail Sud, élaboré par Educo et soutenu par la mairie de Barcelone , a installé le conseil municipal des enfants qui est un organe qui va désormais s'impliquer dans tout ce qui se fait au niveau des collectivités locales ; notamment en ce qui concerne la prise en charge de leurs droits.

Durant les deux années de travail, on a senti l'engouement, l'implication et l'appropriation de la mairie, des enfants et des populations du projet. Ce qui constitue un motif de satisfaction et pour enda et pour Educo » a-t-il précisé.

Venue présider la rencontre, Aminata Diallo, adjointe au maire Abdoulaye Diop a dit tout sa satisfaction des résultats obtenus par le projet et son impact dans sa commune. « Le maire est ami des enfants, moi-même je suis directrice des collectivités éducatives.

Cela veut dire que l'enfant est au cœur des activités du conseil municipal, la preuve, dans toutes les activités que nous déroulons, les membres du conseil municipal des enfants sont invités. Je suis heureuse d'entendre que les partenaires ne vont pas nous abandonner, mais j'avoue que la pérennisation des acquis sera assurée », confie Aminata Diallo, adjointe au maire de la commune de Guinaw-rail Sud.