Afrique: Promo CAN Maroc 2025 - La LONASE offre des titres de voyage à 25 bénéficiaires

Toussaint Manga Directeur général de la LONASE a perpétué dimanche 21 décembre la tradition en procédant à la remise officielle de titres de voyages à un nombre de vingt-cinq (25) personnes dont des gagnants de la promo CAN Maroc 2025 ainsi qu'à des vendeurs et agents de l'entreprise. Un acte symbolique, qui permet à la LONASE d'offrir l'opportunité à ses clients mais également à ses agents de se rendre au Maroc pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du 21 au 18 janvier 2026.

Ils sont au total 25 personnes composées de douze (12) gagnants de la promo CAN Maroc 2025 ainsi que des vendeurs et agents à bénéficier de la LONASE des titres de voyages au Maroc en vue de suivre les matchs de la CAN Maroc 2025. Une tradition bien Lonasienne que l'actuel Directeur entend perpétuer puisque selon Toussaint Manga, « c'est des moments très fort pour la LONASE. Des moments que l'entreprise communie avec les parieurs, les vendeurs et même ses agents. »

C'est dans ce cadre qu'avec cette édition CAN Maroc 2025, déclare-t-il, « nous avions voulu offrir l'opportunité aux parieurs, à nos vendeurs et à nos agents le déplacement au Maroc pour qu'ils puissent assister à la Coupe d'Afrique. »

Rappelant l'autre mission de la LONASE qui est l'accompagnement de d'autres entités en dehors de sa mission essentielle qui est d'organiser tout ce qui est jeu du hasard, M. Manga a indiqué « aujourd'hui, nous sommes interpellés par une activité qui marque la vie d'une nation qui est nécessairement la participation à une Coupe d'Afrique. Et, c'est dans ce sens que la LONASE a lancé une promo CAN où nous avions eu d'autres gagnants de d'autres natures mais spécialement des gagnants de titres de secours et de voyages au Maroc. »

A travers cet acte de reconnaissance, la LONASE donne l'opportunité à ses meilleurs agents et vendeurs provenant de l'intérieur du pays d'effectuer ainsi un séjour inoubliable au royaume chérifien où ils vivront de près la chaleur de la CAN 2025. Cela prouve selon Toussaint Manga que « la LONASE est très reconnaissante de ses agents qui sont très loin de Dakar mais qui se donnent corps et âmes pour la réussite de l'entreprise. »

Cependant, soucieux du bien-être de ses clients, le Directeur de la LONASE a profité de l'occasion pour attirer l'attention des parieurs contre une dépendance compulsive du jeu en lançant ceci : « Il est bon de jouer. Il est encore très bon de gagner, mais je rappelle tout le temps que ce n'est qu'un jeu. Il faut savoir s'arrêter quand même quand on joue. Ce message je le lance pour nos parieurs pour leur que le jeu ne peut rester qu'un jeu.

Le jeu ne peut pas se substituer à une activité professionnelle et que nous sommes soucieux en tout cas du bien-être mental et nous leur demandons à chaque fois qu'ils sentent le besoin vraiment d'être accompagné lorsqu'ils pensent qu'ils sont addicts aux jeux que la LONASE reste disposer à les accompagner pour qu'ils puissent vraiment ne pas tomber dans l'addiction. »

Poursuivant, le patron de la LONASE est allé dans le même sillage en rappelant l'interdiction pour les moins de dix-huit ans de fréquenter ses agences ou ses structures de façon générale, martelant que « le jeu est exclusivement consacre aux adultes. »

En tant qu'entreprise nationale, « La LONASE restera toujours aux côtes de l'Etat mais particulièrement aux côtes ministère des Sports pour accompagner la fédération mais également accompagner les supporters pour offrir l'opportunité aux sénégalais d'aller supporters nos braves Lions », conclut-il.