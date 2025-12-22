Sénégal: Mbour/Alliance pour la République - La refondation à l'heure de l'opposition

Après la défaite du 24 mars 2025, l'Alliance pour la République amorce une phase de restructuration territoriale. L'installation du Secrétariat exécutif départemental de Mbour tenue le week-end se présente un acte de refondation politique et un signal de remobilisation des bases militantes.

L'Alliance pour la République (APR) a choisi Mbour pour adresser un message politique sans équivoque. Le parti n'entend ni se dissoudre dans l'opposition ni céder à la résignation après la perte du pouvoir. Le week-end dernier, la formation de l'ancien président Macky Sall a procédé à l'installation officielle de son Secrétariat exécutif départemental, dans une atmosphère marquée par une forte mobilisation militante et la présence de plusieurs figures politiques locales.

Cette cérémonie constitue la première grande activité politique structurante du parti dans le département depuis la défaite aux élections nationales du 24 mars 2025. Militants, responsables de sections et élus issus des différentes communes ont convergé vers le lieu de la rencontre, traduisant la volonté de l'APR de préserver son ancrage territorial, malgré les départs et les recompositions internes enregistrés depuis son passage dans l'opposition.

La rencontre était présidée par Seydou Guèye, ancien ministre et porte-parole national de l'APR, à la tête d'une délégation mandatée par le président du parti, Macky Sall. Cette présence visait à conférer un cachet politique particulier à l'événement et à rassurer les bases sur la ligne stratégique arrêtée par la direction nationale.

Au cœur de la cérémonie, le message de Macky Sall, transmis par la délégation, a insisté sur la nécessité d'une réorganisation interne profonde, fondée sur un retour aux valeurs originelles du parti. Solidarité, camaraderie militante, discipline, dépassement des ambitions personnelles figurent parmi les principes que l'ancien chef de l'État appelle à remettre au centre de l'action politique. « L'APR doit rester unie. Les défis sont nombreux et exigent de chacun un sens élevé des responsabilités », a résumé Seydou Guèye devant les militants, rappelant que la survie politique du parti passe par la cohésion et la sérénité.

Cette orientation est formalisée dans une circulaire présidentielle encadrant l'installation des Secrétariats exécutifs départementaux dans les 46 départements du pays. Le document recommande des choix consensuels, démocratiques et transparents, afin d'éviter les fractures internes qui ont fragilisé plusieurs formations politiques après leur passage dans l'opposition.

Pour Macky Sall, cette phase de restructuration constitue une étape incontournable dans un contexte inédit pour l'APR, désormais appelée à se repositionner après deux années hors du pouvoir.

Mbour, un test politique

À Mbour, l'installation du Secrétariat exécutif départemental revêt une importance stratégique particulière. Le département, longtemps considéré comme un bastion électoral du parti, a été affecté par les bouleversements politiques nationaux et par les départs de certains responsables vers d'autres horizons.

Pour Me Omar Youm, coordonnateur départemental de l'APR, le message du président du parti arrive à un moment opportun. « Dans un contexte national marqué par des difficultés économiques, sociales et institutionnelles, l'APR reste et demeure une alternative crédible », a-t-il déclaré, appelant les militants à rester mobilisés et à éviter les divisions internes.

Malgré les recompositions observées depuis la perte du pouvoir, le parti peut encore compter sur plusieurs figures politiques locales. La présence des maires Aliou Gning (Sandiara), Alpha Samb (Nguéniène) et Dr Téning Sène (Ndiaganiao) a été particulièrement remarquée, tout comme celle de responsables issus des différentes structures du parti.

La COJER, les enseignants, les cadres, les sages et les femmes ont activement participé à la mobilisation. L'implication de l'honorable députée Sira Ndiaye a également été saluée par les militants, qui y voient un signe de continuité politique dans un contexte de recomposition.

Au-delà de l'acte symbolique, les responsables départementaux de l'APR entendent donner un contenu concret à cette relance politique. À l'issue de la cérémonie, l'annonce de l'élaboration prochaine d'un plan d'actions concerté a été faite.

L'objectif affiché est sans ambiguïté. Celui de réinvestir le terrain politique, aller à la rencontre des populations, écouter leurs préoccupations et renouer le dialogue avec les bases. « Il faut parler aux Sénégalais, débattre avec eux et proposer des solutions réalistes à leurs problèmes quotidiens », a insisté Me Omar Youm.

Dans cette dynamique, l'APR souhaite replacer au centre du débat, le Plan Sénégal Émergent (PSE), présenté par les responsables du parti comme un référentiel toujours pertinent pour stimuler la croissance économique et renforcer la cohésion sociale. Une manière, pour l'ancienne majorité, de défendre son bilan tout en se projetant dans l'avenir.

À Mbour, l'installation du Secrétariat exécutif départemental apparaît ainsi comme l'acte fondateur d'une nouvelle séquence politique pour l'APR. Entre volonté de survie politique, nécessité de refondation idéologique et ambition de reconquête électorale, le parti joue une partie décisive de son avenir.

Reste à savoir si cette mobilisation ponctuelle saura se transformer en dynamique durable sur le terrain. Dans un paysage politique profondément recomposé, l'APR est désormais confrontée à un défi majeur, c'es(-à-dire exister autrement que par le souvenir du pouvoir, et convaincre qu'elle peut encore incarner une alternative crédible dans le Sénégal d'aujourd'hui.