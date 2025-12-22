Le Ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire était avant-hier, samedi 20 décembre, à Saint-Louis où il a présidé la cérémonie officielle de clôture du programme de structuration des deux premières Coopératives Productives Solidaires (CPS) événementielles. Dr Alioune Badara Dione prône désormais la stratégie de financement ciblé mettant l'accent sur les compétences des bénéficiaires. Il a également remis du matériel aux organisations de l'Économie Sociale et Solidaire ayant bénéficié de formations sur divers métiers dans le cadre de ce programme.

Ces Coopératives Productives Solidaires ont été lancées le 21 mars dernier à Coumpétoum.

« C'est avec un grand plaisir particulier que je me tiens devant vous aujourd'hui à Saint-Louis, ville de culture, d'histoire et de créativité, pour procéder à l'installation officielle des deux premières Coopératives Productives Solidaires évènementielles à être structurées et à la remise de matériels destinés à accompagner leur démarrage effectif.

Cette cérémonie marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'Économie sociale et solidaire, conformément aux orientations stratégiques de la Vision Sénégal 2050, qui place l'humain, le travail décent et la solidarité au cœur de notre modèle de développement », a déclaré Dr Alioune Badara Dione, Ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire.

La mise en place des Coopératives Productives Solidaires, dit-il, est un choix politique de l'État du Sénégal à travers son département. « Elle traduit une volonté de proposer aux jeunes, aux femmes et aux artisans une alternative crédible à la précarité et à l'informel, en leur offrant un cadre collectif d'organisation, de mutualisation des moyens et de gouvernance démocratique.

À travers les CPS, nous faisons le pari que la solidarité organisée, la responsabilité partagée et la transparence peuvent devenir de véritables moteurs de création de richesse et de cohésion sociale », a-t-il indiqué avant de rappeler que Saint-Louis a été choisie pour abriter ces CPS évènementielles en raison de son fort potentiel culturel, artistique et touristique, mais aussi de la créativité et du dynamisme de sa jeunesse.

« Le secteur de l'évènementiel représente une opportunité réelle de création d'emplois et de valorisation du savoir-faire local. Cette coopérative a vocation à structurer les métiers liés aux cérémonies, à professionnaliser les pratiques et à offrir aux populations, aux collectivités et aux institutions des services de qualité, accessibles et adaptés aux réalités économiques locales », a expliqué M. Dione.

Il n'a pas manqué cependant d'adresser un message aux jeunes qui viennent d'être formés dans le cadre de ce programme. « Vous avez suivi une formation, fondé sur la dynamique de groupe, la gouvernance coopérative et la responsabilité collective. Vous avez tenu votre Assemblée générale constitutive, adopté vos textes et élu vos responsables. Vous êtes désormais des acteurs économiques organisés, reconnus par le Ministère, et pleinement responsables de la destinée de votre Coopérative productive solidaire.

Cette reconnaissance institutionnelle est à la fois une une manifestation de confiance de notre part et une source d'exigences de votre part », a-t-il dit tout en témoignant la volonté de l'État de son accompagnement matérialisé à travers cette remise de matériels.

« Ces équipements constituent un capital collectif destiné à renforcer la capacité opérationnelle de la coopérative, à améliorer la qualité des prestations et à faciliter l'accès au marché. Ils doivent être gérés avec rigueur, transparence et équité, dans le strict respect des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Leur utilisation responsable sera déterminante pour la crédibilité et la pérennité de votre CPS », a-t-il recommandé. La cérémonie a vu la présence de diverses autorités de la ville de Saint-Louis.