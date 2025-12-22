Sénégal: Commerce extérieur - La chute des importations dope les termes de l'échange en octobre

En octobre 2025, l'évolution contrastée des prix du commerce extérieur a nettement bénéficié à l'économie nationale. Selon l'Indice mensuel des prix du commerce extérieur, les prix à l'importation ont reculé de 3,6 %, tandis que ceux à l'exportation ont progressé de 3,4 %, améliorant sensiblement les termes de l'échange.

La baisse des prix à l'importation s'explique avant tout par le repli des produits minéraux, qui contribue à hauteur de 2,4 points de pourcentage à la variation mensuelle. Les machines et appareils (-0,7 point) ainsi que les matériels de transport (-0,5 point) accentuent cette tendance. Les graisses et huiles d'origine animale ou végétale participent également à la baisse, tandis que les produits chimiques constituent la seule catégorie en hausse, limitant partiellement le recul global.

En glissement annuel, les prix des importations enregistrent une contraction de 4,2 %. Sur les dix premiers mois de 2025, « la baisse cumulée atteint 2,9 %, confirmant une tendance déflationniste durable sur les achats extérieurs », renseigne l'Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur - IPCE (Base 100 en 2014) de l'Agence Nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD).

À l'inverse, les prix à l'exportation poursuivent leur progression. En octobre, ils augmentent de 3,4 %, portés principalement par la flambée des cours des perles fines, des pierres gemmes et des métaux précieux, dont la contribution s'élève à 4,1 points de pourcentage. Les industries chimiques apportent un soutien supplémentaire, tandis que les produits minéraux et les produits alimentaires transformés contribuent plus modestement à la hausse.

Cette dynamique est toutefois partiellement freinée par la baisse des prix des animaux vivants et des produits d'origine animale, qui retranche 1,1 point de pourcentage à la variation mensuelle. Sur un an, les prix à l'exportation progressent de 5,6 %. Depuis le début de l'année, la hausse cumulée atteint 3,8 %, reflétant une demande extérieure soutenue pour les produits nationaux.

L'écart entre la baisse des prix à l'importation et la hausse des prix à l'exportation se traduit par une amélioration marquée des termes de l'échange. Depuis janvier, le différentiel cumulé de 6,7 points de pourcentage renforce la compétitivité du commerce extérieur et contribue à un meilleur équilibre de la balance commerciale, dans un contexte de pression persistante sur les coûts internationaux.