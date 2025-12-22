Sénégal: Commerce extérieur - La chute des importations dope les termes de l'échange en octobre

22 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

En octobre 2025, l'évolution contrastée des prix du commerce extérieur a nettement bénéficié à l'économie nationale. Selon l'Indice mensuel des prix du commerce extérieur, les prix à l'importation ont reculé de 3,6 %, tandis que ceux à l'exportation ont progressé de 3,4 %, améliorant sensiblement les termes de l'échange.

La baisse des prix à l'importation s'explique avant tout par le repli des produits minéraux, qui contribue à hauteur de 2,4 points de pourcentage à la variation mensuelle. Les machines et appareils (-0,7 point) ainsi que les matériels de transport (-0,5 point) accentuent cette tendance. Les graisses et huiles d'origine animale ou végétale participent également à la baisse, tandis que les produits chimiques constituent la seule catégorie en hausse, limitant partiellement le recul global.

En glissement annuel, les prix des importations enregistrent une contraction de 4,2 %. Sur les dix premiers mois de 2025, « la baisse cumulée atteint 2,9 %, confirmant une tendance déflationniste durable sur les achats extérieurs », renseigne l'Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur - IPCE (Base 100 en 2014) de l'Agence Nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'inverse, les prix à l'exportation poursuivent leur progression. En octobre, ils augmentent de 3,4 %, portés principalement par la flambée des cours des perles fines, des pierres gemmes et des métaux précieux, dont la contribution s'élève à 4,1 points de pourcentage. Les industries chimiques apportent un soutien supplémentaire, tandis que les produits minéraux et les produits alimentaires transformés contribuent plus modestement à la hausse.

Cette dynamique est toutefois partiellement freinée par la baisse des prix des animaux vivants et des produits d'origine animale, qui retranche 1,1 point de pourcentage à la variation mensuelle. Sur un an, les prix à l'exportation progressent de 5,6 %. Depuis le début de l'année, la hausse cumulée atteint 3,8 %, reflétant une demande extérieure soutenue pour les produits nationaux.

L'écart entre la baisse des prix à l'importation et la hausse des prix à l'exportation se traduit par une amélioration marquée des termes de l'échange. Depuis janvier, le différentiel cumulé de 6,7 points de pourcentage renforce la compétitivité du commerce extérieur et contribue à un meilleur équilibre de la balance commerciale, dans un contexte de pression persistante sur les coûts internationaux.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.