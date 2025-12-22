Sénégal: La poésie du temps et des émotions sur la toile - Seydou Sané, une écriture abstraite de la condition humaine

Jeune artiste peintre en pleine ascension, lauréat en 2014 lors des journées mondiales sans tabac, il fut lauréat en 2015, du grand prix Sargal des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD). Après des expositions au King Fahd palace, à la BICIS Prestige, à la Banque mondiale, à la Galerie Baye Mouké Traoré, il a participé à la 15 è édition de la Biennale de l'art africain contemporain dans le cadre du « off » puis à la 1ère édition de la Tribune des Arts en 2025, organisée par les Ateliers du Sahel et de la 2Stv.

Seydou Sané s'impose progressivement sur la scène artistique par une œuvre riche, dense et résolument contemporaine. Auteur de soixante-quinze toiles, l'artiste explore avec audace l'univers de la peinture abstraite, à travers des formats variés, mêlant diptyques, triptyques, compositions circulaires et rectangulaires, témoignant d'une grande liberté créative

La démarche artistique de Seydou Sané repose sur une technique personnelle qu'il revendique comme un langage à part entière. Son art se veut avant tout une réflexion sur la condition humaine, nourrie par des thématiques universelles qui interrogent le spectateur et l'invitent à une introspection profonde.

Parmi les thèmes majeurs abordés figure « la fuite du temps », axe central de son travail. À travers des formes et des couleurs abstraites, l'artiste met en lumière l'impuissance de l'homme face au temps qui s'écoule inexorablement. Cette thématique se veut également un appel à l'action, rappelant l'importance de vivre le présent et de ne pas remettre à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui.

Le thème du mariage occupe également une place significative dans son œuvre. Pour Seydou Sané, l'union va bien au-delà du lien conjugal. Elle symbolise la fondation des nations et le rapprochement des peuples, dans la perspective d'une humanité plus solidaire et prospère. Une vision humaniste qui confère à son art une portée sociale et universelle.

Avec le thème du voyage, l'artiste invite à l'exploration et à la découverte. Dans un monde qu'il décrit comme virtuel, mystérieux et plein de surprises, Seydou Sané traduit sur la toile le mouvement, l'ailleurs et l'ouverture à l'inconnu, faisant du voyage une métaphore de la quête de soi.

Enfin, la mélancolie traverse son œuvre comme une émotion ambivalente. L'artiste y révèle la complexité de l'âme humaine, capable de ressentir simultanément la joie et la tristesse, l'espoir et l'angoisse. Cette dualité confère à ses tableaux une forte charge émotionnelle, établissant une connexion intime avec le regardeur.

Fort de ce parcours déjà dense, Seydou Sané ambitionne de poursuivre son chemin artistique en élargissant son public et en multipliant les espaces d'exposition. Ses perspectives s'inscrivent dans une volonté de faire dialoguer l'art abstrait avec les grandes questions contemporaines, tout en affirmant une identité artistique singulière. À travers ses œuvres, le jeune peintre trace ainsi les contours d'un univers où le temps, l'émotion et l'humanité se rencontrent sur la toile.