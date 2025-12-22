Sénégal: Casamance / Main tendue du Président Diomaye aux combattants du MFDC - « La paix vaut tous les sacrifices. »

Le Président Bassirou Diomaye Faye lance un appel solennel aux combattants du MFDC pour une paix définitive. « La paix vaut tous les sacrifices, elle vaut tous les efforts. » Plaide Le Chef de L'Etat qui tend la main « aux frères » de la rébellion pour sceller la paix en Casamance. Un appel lancé depuis Dar Salam localité située dans la commune de Niassya dans la région de Ziguinchor où le chef de l'Etat poursuit sa tournée économique

Depuis Dar Salam, dans la commune de Niassya, au sud du pays, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parle aux « frères « de la rébellion ; un appel fort et solennel lancé aux combattants du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) afin qu'ils rejoignent le processus de paix en cours.

« Je profite de cette occasion pour appeler tous mes frères et sœurs, pour ne pas dire mes cousins qui sont encore dans la rébellion à rejoindre le processus de paix engagé avec les différentes factions avec lesquelles nous avons déjà obtenu des résultats encourageants » A déclaré le Chef de l'État qui poursuit sa tournée économique dans le sud du pays .Cet appel à la paix intervient dans un contexte où selon le Président de la République la Casamance a trop longtemps souffert des conséquences du conflit.

Fort de ce constat son Excellence Bassirou Diomaye Faye estime qu'il est désormais temps pour cette région au potentiel immense de retrouver son dynamisme économique et culturel. «C'est une main tendue à mes cousins, une main tendue à mes sœurs », a-t-il insisté, tout en réaffirmant l'engagement total de l'État sénégalais à accompagner la volonté exprimée par les populations pour le dépôt définitif des armes sur l'ensemble de cette partie sud.

Le Président de la République a également rappelé sa conviction profonde selon laquelle « la paix vaut tous les sacrifices et tous les efforts ». Pour lui la réconciliation des coeurs et des esprits est indispensable afin d'éviter que des divergences ne dégénèrent en conflits ouverts sources de blessures profondes tant sur le plan de la cohésion sociale que sur celui des dégâts physiques et des traumatismes déjà enregistrés. Le Chef de l'État a réaffirmé sa détermination à oeuvrer sans relâche pour un retour définitif de la paix en Casamance, au bénéfice de l'unité nationale et du développement durable du Sénégal.