Afrique: CAN 2025 / Le Sénégal au premier tour - Les adversaires des « Lions » à la loupe

Prêt à rugir. Le Sénégal s'apprête à faire son entrée dans la CAN. Les Lions entrent en lice ce mardi 23 décembre à 16h au Grand Stade de Tanger face aux Zèbres du Botswana. Au premier tour, les Champions d'Afrique en 2022, vont poursuivre leurs parcours avec deux autres confrontations contre les Léopards de la RD Congo et les Guépards du Bénin. Coup de projecteur sur les trois premiers adversaires de la sélection sénégalais au premier Tour

Les « Zèbres » du Botswana : Un « Sans grade » sur la route des « Lions »

Toutes griffes dehors, le Sénégal engage ce mardi la campagne marocaine ce mardi match le mardi 23 décembre avec le premier duel qui l'opposera au Botswana. Peu habitués aux phases finales de la CAN, les Zèbres aborderont la compétition avec le statut d'outsider. Les Botswanais vont disputer leur deuxième CAN après une élimination dès le premier tour en 2012.

Pour leur retour sur la scène continentale, ont terminé à la deuxième place du groupe C derrière l'Egypte. Les Zèbres ont validé leur billet en devancent la Mauritanie qui avait participé aux deux dernières éditions et le Cap Vert qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026.

En somme deux matchs, deux matchs nuls concédés dont un face à l'Egypte et perdu les deux autres matchs avec quatre buts marqués et six encaissés. Entrainé par le sélectionneur sud-africain Morena Ramo Reboli s'adossera sur un groupe composé majoritairement de joueurs locaux évoluant dans les clubs et quatre expatriés notamment les attaquants Tumisang Orebonye qui évolue au, Kabelo Seakanyeng au Maroc, Losika Ratshukudu, Dubuntu FC de Cape Town en Afrique du Sud et le défenseur Thatayone Ditlokwe ( Libye)Les Zèbres ont affronté à deux reprises les Lions C'était en 2014 lors des qualifications à la Cannes 2015 à l'aller à Gabarone.

Le Sénégal s'est imposé ( 0-2) grâce à Sadio Mane et Dame Ndoye. Au retour à Dakar, les Lions n'avaient laissé aucune chance à leur adversaire et étaient sortis avec une large victoire ( 3-0) avec les buts de Kara Mbodji, Papis Demba Cissé et Moussa Sow.

RD Congo : Les Léopards en revanchards

Les Lions retrouveront sur le chemin la République démocratique du Congo au cours de la deuxième journée le 27 décembre à 15h au grand stade de Tanger. Ce sera la première confrontation entre les deux équipes dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette confrontation s'annonce comme la finale dans cette poule au vu du statut des deux sélections. Ces retrouvailles auront un parfum de revanche pour les Léopards trois mois après la désillusion subie à domicile face au Sénégal.

Le contexte a changé et les Léopards débarquent au Maroc avec de solides arguments. Vainqueur des Cannes 1968 et 1974, la RDC sera à la quête d'une troisième étoile pour sa 21e participation à la Cannes. Après une qualification obtenue après quatre victoires d'affilée dans un groupe où il y avait la Tanzanie, la République de Guinée et l'Ethiopie, la RD Congo a réussi en novembre dernier, à décrocher avec la manière son billet pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026 en sortant le Cameroun et le Nigeria en finale.

Au Maroc, le sélectionneur Sébastien Desabre, en poste depuis trois ans, et prolongé jusqu'en 2029, s'appuiera sur un effectif composé essentiellement de joueurs évoluant à l'étranger. Parmi eux, Chancel Mbemba de Lille en France, Aaron Wan-Bissaka de West Ham United (Angleterre), coéquipier d'Elhadji Malick Diouf à West Ham ou encore Cédric Bakambu du Real Betis.

Les Guépards du Bénin : l'éternel outsider

Le Sénégal retrouvera pour son 3e match de groupe, le Bénin qui fait son retour à la CAN après six ans d'absence. Les Ecureuils devenus Guépards seront à leur cinquième CAN après celles de 2004, 2008, 2010 et 2019. La meilleure performance demeure une qualification pour les quarts de finale. C'était lors de l'édition 2019 qui a eu lieu en Égypte. Lors de cette édition disputée en Egypte, les Béninois avaient décroché leur ticket pour le deuxième tour en finissant comme meilleure équipe classé troisième avec trois matchs nuls.

C'était d'ailleurs le Sénégal qui avait réussi à éliminer les Béninois grâce à un but d'Idrissa Gana Guèye sur une passe de Sadio Mané. C'est la seule rencontre dans, une phase finale de la CAN entre les deux sélections qui se sont affrontées à cinq reprises, quatre victoires pour les Lions et un match nul. Pour valider son biais pour le Maroc, le Benin a terminé deuxième du groupe D des éliminatoires derrière le Nigeria avec huit points. Au Maroc, les Guépards misera sur l'expérimenté technicien allemand de 72 ans Gernot Rohr.

Un sélectionneur, qui passe parmi les plus chevronné qui est passé par les bancs du Gabon, du Niger, du Burkina Faso et du Nigeria avec lesquels il a remporté la médaille de bronze lors de la CAN Egypte « 2019. » quatrième Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Il comptera sur un mélange de joueurs expérimentés et de joueurs talentueux dont le capitaine Steve Mounier qui joue en Turquie, Olivier Verdon, (Ludogorets Razgrad, Bulgarie), défenseur central de Lille David Kiki, l'arrière-gauche de Steaua Bucarest, Jodel Dossou (France) ou encore Dodo Koukou qui est présenté comme l'un des joueurs à suivre.