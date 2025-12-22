Madagascar: Morarano Antongona - Deux foyers attaqués par une bande de sept individus

Un acte de banditisme a semé l'inquiétude dans la commune de Morarano Antongona, district d'Arivonimamo, dans la nuit du vendredi 19 décembre 2025. Vers 23 h 15, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d'Imerintsiatosika a été alertée d'un cas de vol à main armée survenu dans le fokontany de Morarano.

Selon les premières informations, des individus se seraient introduits successivement dans deux habitations distinctes. Alertés sans tarder, deux éléments de la gendarmerie nationale, en patrouille dans la commune, se sont immédiatement rendus sur place afin de procéder aux constatations et de tenter de suivre la trace des auteurs. Toutefois, ces derniers avaient déjà quitté les lieux, se repliant vers le secteur d'Antanetilava, toujours dans le fokontany de Morarano.

D'après les déclarations des victimes, les malfaiteurs seraient au nombre de sept. Ils n'auraient pas dissimulé leur visage et étaient armés d'un pistolet de fabrication artisanale ainsi que d'armes blanches.

Un coup de feu aurait été tiré en l'air pour intimider les occupants et les contraindre à remettre de l'argent et divers biens. Aucune perte en vie humaine ni blessure n'a été signalée. En revanche, le préjudice matériel est conséquent : sept téléphones portables, une somme d'environ 300 000 ariary, ainsi que des produits de consommation courante, notamment de l'huile, des cigarettes et des boissons, ont été emportés.

Malgré les opérations de ratissage et les dispositifs de barrage mis en place dans les environs, les recherches n'ont pas encore permis d'interpeller les suspects. Les investigations se poursuivent et une enquête est ouverte afin d'identifier les auteurs de cet acte et de les traduire devant la justice.