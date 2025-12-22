Madagascar: Région Menabe - Promotion de la variété de riz Sebota, résiliente au changement climatique

Le projet AD2M ou projet d'Appui au Développement du Menabe et du Melaky, financé par le FIDA (Fonds International pour le Développement Agricole) joue un rôle moteur dans la transformation agricole de l'Ouest de Madagascar.

Dans le district de Miandrivazo, région du Menabe, la variété de riz Sebota est promue par le projet en étroite collaboration avec les producteurs locaux dans la commune rurale d'Ambatolahy, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa phase II.

Elle est très appréciée pour sa bonne qualité et sa résistance aux conditions climatiques locales. Son rendement peut atteindre jusqu'à 6 tonnes par hectare, et les producteurs peuvent obtenir jusqu'à trois récoltes par an.

La moisson a lieu environ trois mois après le repiquage, a-t-on indiqué. Dans la même foulée, une grande foire intitulée « Marché aux produits rizicoles Sebota », est organisée durant cinq jours dans la commune rurale d'Ambatolahy. Cette foire a pour objectif de soutenir les producteurs locaux et de faire connaître cette variété de riz Sebota.

Mission de supervision

Cette manifestation économique permet d'assurer l'écoulement de leurs produits agricoles sur le marché tout en contribuant à la dynamisation de l'économie locale et à l'amélioration des revenus des ménages ruraux. Par ailleurs, une mission de supervision du projet AD2M a eu lieu dernièrement dans ses zones d'intervention dont, entre autres, les districts de Belo sur Tsiribihina et de Manja dans la région de Menabe.

A titre d'illustration, des travaux d'irrigation et des appuis techniques ont permis à 680 familles dans la commune de Tsarahotana de cultiver à nouveau sur une superficie de 820 ha, à raison de deux productions par an en vue d'approvisionner d'autres marchés. La mission a observé les retombées des activités et leur pérennisation, notamment l'implication des bénéficiaires dans l'entretien des infrastructures.

L'accès des producteurs de Tsarahotana et d'autres communes environnantes aux intrants agricoles, comme les produits phytosanitaires et les semences, a également été facilité par l'installation d'un point de vente de proximité par le projet AD2M dans sa phase 2.

Sécurisation des terres agricoles

En revanche, dans la commune rurale de Tsimafana, les femmes rurales vulnérables regroupées en association dénommée « Soa Mahalomba » ont pu améliorer leurs conditions de vie et gagner une autonomie financière grâce aux micro projets financés par le FIDA à travers ce projet. Une production de miel attirant des exportateurs a été, entre autres, promue.

Dans la foulée, trois points d'irrigation à pompage solaire ont été installés dans la commune d'Ambararata, ce qui a permis aux producteurs locaux de ré-exploiter les rizières tout en pratiquant les cultures de contre-saison.

A Vondrove, des travaux d'extension des surfaces cultivables et de construction de pistes de desserte pour l'évacuation des produits agricoles, sont en stade de finalisation en collaboration avec l'UNOPS. En outre, un guichet foncier a été installé à Berahona en vue de répondre aux besoins de sécurisation des terres agricoles.