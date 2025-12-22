Madagascar: Radisson Hotels Madagascar, Andao Company et Akany Avoko Bevalala unis autour d'un engagement solidaire et durable

En cette période de Noël, placée sous le signe du partage et de la solidarité, Radisson Hotels Madagascar réaffirme son engagement en faveur des communautés et de l'environnement, aux côtés d'Andao Company et d'Akany Avoko Bevalala.

Depuis 2023, Radisson Hotels Madagascar est engagé auprès d'Akany Avoko Bevalala, un centre d'accueil pour jeunes garçons situé à Antananarivo, qui accompagne plus de 40 enfants ayant connu des ruptures familiales ou des parcours de vie fragilisés. Cet engagement s'inscrit pleinement dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du groupe, fondée sur des valeurs humaines fortes et une volonté d'impact durable.

En septembre 2024, un incendie majeur a détruit l'intégralité du dortoir du centre, bouleversant le quotidien des enfants et le fonctionnement d'Akany Avoko Bevalala. Face à cette épreuve, Radisson Hotels Madagascar s'est immédiatement mobilisé, appelant ses partenaires à s'unir autour d'un objectif commun : reconstruire, accompagner et agir sur le long terme.

Un comité de soutien s'est alors constitué, réunissant Lions Clubs International, Radisson Hotels, le Groupe Talys, Akany Avoko Bevalala et l'organisation Money for Madagascar, afin de porter un projet structurant, durable et aligné avec les besoins réels du centre.

Dans cette dynamique, et particulièrement en cette période de Noël où le sens du don prend tout son sens, Radisson Hotels Madagascar, en partenariat avec Andao Company, a souhaité aller au-delà d'un soutien ponctuel.

Les déchets plastiques collectés au sein des hôtels Radisson ont ainsi été transformés en mobilier et bibliothèques durables, aujourd'hui utilisés par les enfants du centre. Cette initiative d'économie circulaire illustre une approche responsable, où une action en faveur de la planète devient un levier concret d'impact social.

Parallèlement, un projet de rénovation complète est actuellement en cours à Akany Avoko Bevalala. Il vise à améliorer le bien-être des jeunes, à renforcer les normes de sécurité et à créer un environnement plus adapté à l'accueil de volontaires et d'éducateurs, garantissant un accompagnement éducatif et social sur le long terme.

À travers cette mobilisation collective, Radisson Hotels Madagascar, Andao Company et Akany Avoko Bevalala rappellent qu'en cette période de Noël ,et bien au-delà ,la solidarité se construit dans la durée, à travers des actions concrètes, partagées et porteuses de sens.

Cette initiative reflète pleinement les piliers Planet et Community de la stratégie RSE de Radisson Hotels Madagascar, et réaffirme une vision commune : agir ensemble aujourd'hui pour bâtir un avenir plus responsable pour les générations de demain.